Tagesausblick für 25.07.: DAX mit Sprung nach oben. Datenreigen beflügelt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte machten heute einen kräftigen Satz nach oben. Gute Unternehmenszahlen sowie die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik in China versetzten Anleger in Kauflaune. So schloss der DAX knapp unterhalb von 12.700 Punkten und der EuroStoxx 50 bei knapp 3.490 Punkten. Neben Autowerten zeigten vor allem die Finanzwerte überdurchschnittliche Aufschläge. Dabei bildete der Stoxx Banks Index ein neues Monatshoch. Der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index setzte derweil seinen Anfang des Monats gestarteten Rebound fort.

Bei den Währungen und Edelmetallen bewegte sich hingegen wenig. Der Euro/US-Dollar pendelte rund um die Marke von 1,17 USD und der Goldpreis setzte die Bodenbildung im Bereich von 1.220 USD pro Feinunze fort.

Morgen stehen der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex sowie zahlreiche Unternehmensdaten im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Alphabet meldete überraschend gute Zahlen. Anleger quittierten dies mit einem Gap nach oben auf ein neues Allzeithoch. Die Aktien von Commerzbank und ProSiebenSat.1 profitierten von positiven Analystenschätzungen. Der Sieg gegen Liverpool gab der Aktie von Borussia Dortmund heute weiteren Schwung. Inzwischen notiert das Papier auf dem höchsten Stand seit Dezember 2017. Im DAX schoben sich mit Daimler und VW zwei Autowerte unter die Top5. Bei K+S deutet sich ein Stimmungswandel an. Das Papier konnte im Tagesverlauf die Hürde bei EUR 22 knacken. Die Aktie von Puma setzte gestern auf der Unterstützung von EUR 450 auf und zeigte heute einen Rebound.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem Deutsche Bank, Deutsche Börse DWS Group, Heidelberger Druck, Linde und Siltronic mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Daten von AMD, Barrick Gold, Boeing, Coca Cola, Facebook, Ford, General Motors, Gilead Science und T-Mobil-US.

Wichtige Termine

Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex

USA - Daten zum Häusermarkt

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.630/12.760/12.800/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500 Punkte

Nach einer starken Eröffnung pendelte der DAX im Tagesverlauf zwischen 12.680 und 12.750 Punkten. Zwischen 12.750 und 12.800 Punkten formiert sich eine starke Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über die Zone hat der Index Luft bis 13.000 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 12.500/12.600 Punkten gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2018 - 24.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.7.2013 - 24.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 266,44 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 464,83 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2018; 17:27 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Cap-Zertifikaten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 25.07.: DAX mit Sprung nach oben. Datenreigen beflügelt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).