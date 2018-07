Erleben Sie die jüngsten technischen Innovationen und erfahren Sie mehr über die technischen Trends der CES 2019

Die Consumer Technology Association (CTA) meldete heute, dass die Anmeldung zur zweiten alljährlichen CES Unveiled Amsterdam und sechsten alljährlichen CES Unveiled Paris ab sofort möglich ist. Auf den CES Unveiled Events kommen die Branchenführer, Technologieunternehmen und führenden Medien Europas zur Vernetzung, Erkundung und Interaktion mit einigen der spannendsten Innovationen der Region im Vorfeld der CES 2019 zusammen. Im Besitz der CTA und von ihr organisiert, wird die CES 2019 von Dienstag, dem 8. Januar, bis Freitag, den 11. Januar 2019 in Las Vegas stattfinden.

CES Unveiled Amsterdamfindet am Donnerstag, den 27. September 2018 in der Beurs van Berlage statt. Sie wird bereits zum zweiten Mal die neueste Technologie der Niederlande und umliegenden Länder präsentieren. Die erste CES Unveiled Amsterdam war das größte internationale Debüt der "CES Unveiled"-Veranstaltungen aller Zeiten. In diesem Jahr werden mehr als 80 innovative Start-ups und etablierte Unternehmen neue Technologien vorstellen, welche die Zukunft prägen werden. Die Niederlande, die weithin als Ballungszentrum für intelligente Stadt-, Solar- und Umwelttechnologien gelten, sind gut aufgestellt, um unter Beweis zu stellen, dass Resilienztechnologie ihre kritische Infrastruktur in Krisenzeiten am Laufen halten kann.

Auf der CES Unveiled Amsterdam findet das Executive Forum on Innovation mit Fokus auf Resilienz statt, das untersuchen wird, wie Gemeinden auf der ganzen Welt durch technische Fortschritte in den Bereichen saubere Energie, Nachhaltigkeit in der Stadt und Katastrophenhilfe ihre Resilienz erhöhen. Da intelligente Städte im Mittelpunkt der CES stehen werden, befasst sich das fundierte Konferenzprogramm diesbezüglich mit den neuesten Technologien, die den Markt beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie hier.

CES Unveiled Paris findet am Mittwoch, den 3. Oktober 2018 im Pariser Convention Center, Paris Expo Porte de Versailles, statt. Mit mehr als 80 Unternehmen, die in den Monaten vor der CES in Las Vegas neue Technologien präsentieren, ist die sechste Ausgabe größer als je zuvor. 2018 wird die CES Unveiled Paris erstmals mit der Mondial Paris Motor Show einen Tag lang das Programm gemeinsam gestalten den Auftakt bildet das Executive Forum on Innovation. Das Executive Forum, das sich an Führungskräfte und Regierungsvertreter richtet, setzt den Fokus auf neue Technologien und Trends. Branchenexperten und Vordenker werden sich über die Förderung von Innovation, Mobilität, Energie und Umwelt sowie künstlicher Intelligenz austauschen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die CES Unveiled Events versammeln die gesamte Technologiebranche und zeigen Durchbrüche in den Bereichen 5G-Konnektivität, künstliche Intelligenz, erweiterte/virtuelle Realität und Fahrzeugtechnologie, die die Welt verändern und unseren Alltag erleichtern. Melden Sie sich noch heute an und erleben Sie die neuesten technischen Innovationen auf der CES Unveiled Amsterdam und der CES Unveiled Paris.

Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech\Unveiled.

Über die CES:

Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und von dieser organisiert, zieht sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt an. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA) ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 351 Milliarden US-Dollar und Unterstützung von mehr als 15 Millionen Arbeitsplätzen in den USA vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert zudem die CES das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

