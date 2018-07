Covestro kooperiert weltweit mit diversen führenden Universitäten, um einen wissenschaftlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen und nachhaltige Technologien voranzutreiben. Hierbei richtet sich der Blick des Werkstoffherstellers zunehmend auch nach China.

So teilte der Dax-Konzern am Montag mit, dass man die Zusammenarbeit mit der Tongji-Universität mit Sitz in Shanghai ausbaut habe. Demnach haben insgesamt 30 Studenten und Professoren aus dem Bereich der Materialwirtschaft der Covestro-Hauptzentrale ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...