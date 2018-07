Rümlang (awp) - Dormakaba trennt sich von dem Minderheitsanteil in Höhe von 40 Prozent an der italienischen Firmengruppe ISEO. Käufer ist die Familie Facchinetti, die bereits die übrigen 60 Prozent der Anteile an dem Unternehmen hält, wie der Schliesstechnikkonzern am Dienstagabend mitteilte. Angaben zum Verkaufspreis wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...