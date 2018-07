NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street präsentiert sich am Dienstag dank guter Geschäftszahlen freundlich. Mit den aktuellen Quartalsberichten der US-Unternehmen mehren sich die Anzeichen für eine starke Saison. Ganz vorne in der Gunst der Anleger liegt die Alphabet-Aktie. Die Titel klettern um 4,5 Prozent auf Rekordhoch und ziehen den gesamten Technologiesektor mit nach oben. Für Alphabet könnte es der höchste Tagesgewinn seit Oktober 2015 werden. Die Google-Mutter hat trotz einer heftigen Kartellstrafe der EU die Markterwartungen klar übertroffen. Im Schlepptau steigen Facebook um 1,4 und Amazon um 1,3 Prozent.

Am Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 25.276 Punkte, der S&P-500 rückt um 0,6 Prozent vor. Der Nasdaq-Composite klettert um 0,3 Prozent und kommt damit von seinem frischen Allzeithoch wieder etwas zurück. Ein neuer Tweet von US-Präsident Donald Trump, indem er seine Zollpolitik erneut verteidigt, sorgt für einen kurzen Rücksetzer am Markt, belastet aber nicht nachhaltig. "Dieses Quartal entwickelt sich zu einem weiteren Vierteljahresschwerpunkt. Wir sehen einen sehr hohen Prozentsatz von Unternehmen, die die Erwartungen übertreffen, und wir glauben nicht, dass wir bisher bereits den Höhepunkt erreicht haben", sagt Portfolioverwalterin Janet Johnston von TrimTabs Asset Management. Sie spricht von einem "Knallerquartal" bei Alphabet.

China hilft

Ein kräftiger Impuls bereits für die asiatischen und europäischen Märkte ging von chinesischen Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft aus. Damit soll die US-Attacke auf den Handel zwischen den beiden Ländern abgefedert werden. Chinas Regierung drängt die Provinzverwaltungen, per Sonderanleihen mehr in Infrastruktur zu investieren. Außerdem werden Unternehmenssteuern auf Forschungausgaben gesenkt und die Unterstützung für kleine Unternehmen ausgeweitet.

Dass die US-Wirtschaft gemäß IHS Markit im Juli etwas an Schwung verloren hat, tut der positiven Stimmung keinen Abbruch. Händler betonen das hohe Niveau des Sammelindex für die Industrie und Dienstleister.

Berichtssaison läuft heiß und rund

Neben Alphabet bietet die Berichtssaison auch sonst mehrheitlich Erfreuliches. Der Pharmakonzern Eli Lilly ist im zweiten Quartal 2018 operativ vorangekommen und hat auf bereinigter Basis deutlich mehr verdient. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Die Aktie legt um 2,3 Prozent zu. Auch United Technologies hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Aktie tendiert 2,9 Prozent fester.

Für die Verizon-Aktie geht es nach Zahlenausweis des Telekomkonzerns über Markterwartung um 0,7 Prozent nach oben. Ebenfalls gut kommen die Geschäftszahlen und der Ausblick des Mischkonzerns 3M an. Die Aktie dreht 0,9 Prozent ins Plus. Mit der Aktie des Hygieneartikelherstellers Kimberly-Clark geht es nach einer Verfehlung der Prognosen und einer Gewinnwarnung abwärts - und zwar um 0,7 Prozent.

Lockheed Martin verlieren mit Telefonkonferenz trotz eines erhöhten Ausblicks des Rüstungskonzerns 1,1 Prozent. Harley-Davidson hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen geschlagen. Die Aktie gibt mächtig Gas und klettert um 7,6 Prozent. Biogen hat überzeugt und beim bereinigten Ergebnis die Prognosen klar übertroffen. Für die Aktie geht es um 4,5 Prozent nach oben.

Steel Dynamics legen um 3,8 Prozent zu. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen, was sich in einer Umsatzsteigerung um 23 Prozent niederschlug. Der Gewinn stieg um mehr als das Doppelte. Whirlpool brechen um 13,8 Prozent ein. Sonderbelastungen im Europageschäft und höhere Kosten zwangen den Hersteller von Haushaltsgeräten zu einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr.

Deere ziehen um 3,9 Prozent an. Die Titel des Landmaschinenherstellers profitieren von Trumps Plänen, Subventionen in die Landwirtschaft zu pumpen, um die Folgen der Gegenzölle auf US-Agrarerzeugnisse zu dämpfen.

Gold wehrt Attacke ab

Aktuell noch wenig Bewegung zeigt sich im Euro-Dollar-Paar. Die Gemeinschaftswährung pendelt weiter um 1,17 Dollar.

Die Ölpreise ziehen indes kräftig an. Das Barrel der US-Sorte WTI gewinnt 1,3 Prozent auf 68,80 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,0 Prozent auf 73,81 Dollar. Befeuert werden die Ölpreise von den jüngsten wechselseitigen Drohungen zwischen dem Iran und den USA. Der Blick richtet sich aber bereits auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten in den USA, die das American Petroleum Institute (API) im Tagesverlauf publizieren wird.

Gold stagniert bei 1.225 Dollar je Feinunze und wehrt damit die Attacke auf die 1.220er Marke ab. Bei der Commerzbank heißt es, Gold-ETF hätten am Montag die stärksten Tageszuflüsse seit vielen Wochen verzeichnet, insgesamt 5,4 Tonnen. Ob dies nachhaltig sei, werde sich jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Feinunze steht deutlich über dem Tagestief von 1.218,40 Dollar. In Euro gerechnet fiel sie am Morgen zeitweise auf 1.043,35 Euro, so billig war sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr.

Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts. Nach ihrem kräftigen Einbruch am Vortag geht es für die Notierungen nochmals leicht abwärts. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 2,97 Prozent. Neben den Spekulationen über die japanische Geldpolitik werden US-Renten derzeit auch von Sorgen belastet, die politischen Spannungen könnten zu einer nachlassenden Nachfrage aus dem Ausland führen. Neben Russland wird dabei immer wieder China genannt - das Land ist eines der größten Gläubiger der USA. Im Sitzungsverlauf werden zweijährige Schuldpapiere platziert, Anleger werden die Auslandsnachfrage sehr genau beäugen, wie es heißt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.276,26 0,93 231,97 2,25 S&P-500 2.825,02 0,64 18,04 5,66 Nasdaq-Comp. 7.866,02 0,31 24,15 13,94 Nasdaq-100 7.424,30 0,71 52,52 16,07 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 1,3 2,63 143,9 5 Jahre 2,83 0,7 2,82 90,6 7 Jahre 2,92 1,5 2,91 67,5 10 Jahre 2,97 1,2 2,96 52,5 30 Jahre 3,09 -0,3 3,09 2,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1686 -0,03% 1,1685 1,1702 -2,7% EUR/JPY 130,05 -0,05% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1618 +0,10% 1,1608 1,1613 -0,8% EUR/GBP 0,8891 -0,36% 0,8922 0,8927 0% USD/JPY 111,29 -0,01% 111,39 111,36 -1,2% GBP/USD 1,3144 +0,34% 1,3080 1,3107 -2,7% Bitcoin BTC/USD 8.182,15 +5,7% 7.957,59 7.739,58 -40,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 70,46 +1,5% 1,04 +18,6% Brent/ICE 73,87 73,06 +1,1% 0,81 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,99 1.224,50 +0,0% +0,49 -6,0% Silber (Spot) 15,51 15,40 +0,8% +0,12 -8,4% Platin (Spot) 835,00 833,50 +0,2% +1,50 -10,2% Kupfer-Future 2,81 2,74 +2,5% +0,07 -15,8% ===

