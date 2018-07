DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.483,31 +0,85% -0,59% Stoxx50 3.123,99 +0,89% -1,69% DAX 12.689,39 +1,12% -1,77% FTSE 7.709,05 +0,70% -0,42% CAC 5.434,19 +1,04% +2,29% DJIA 25.268,69 +0,90% +2,22% S&P-500 2.825,01 +0,64% +5,66% Nasdaq-Comp. 7.869,70 +0,35% +14,00% Nasdaq-100 7.426,38 +0,74% +16,10% Nikkei-225 22.510,48 +0,51% -1,12% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,22 +24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 70,46 +1,5% 1,04 +18,6% Brent/ICE 73,81 73,06 +1,0% 0,75 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,99 1.224,50 +0,0% +0,49 -6,0% Silber (Spot) 15,51 15,40 +0,8% +0,12 -8,4% Platin (Spot) 835,10 833,50 +0,2% +1,60 -10,2% Kupfer-Future 2,81 2,74 +2,5% +0,07 -15,8%

Die Ölpreise ziehen indes kräftig an. Das Barrel der US-Sorte WTI gewinnt 1,3 Prozent auf 68,80 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,0 Prozent auf 73,81 Dollar. Befeuert werden die Ölpreise von den jüngsten wechselseitigen Drohungen zwischen dem Iran und den USA. Der Blick richtet sich aber bereits auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten in den USA, die das American Petroleum Institute (API) im Tagesverlauf publizieren wird.

Gold stagniert bei 1.225 Dollar je Feinunze und wehrt damit die Attacke auf die 1.220er Marke ab. Bei der Commerzbank heißt es, Gold-ETF hätten am Montag die stärksten Tageszuflüsse seit vielen Wochen verzeichnet, insgesamt 5,4 Tonnen. Ob dies nachhaltig sei, werde sich jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Feinunze steht deutlich über dem Tagestief von 1.218,40 Dollar. In Euro gerechnet fiel sie am Morgen zeitweise auf 1.043,35 Euro, so billig war sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Mit den aktuellen Quartalsberichten der US-Unternehmen mehren sich die Anzeichen für eine starke Saison. Ganz vorne in der Gunst der Anleger liegt die Alphabet-Aktie. Die Titel klettern um 4,5 Prozent auf Rekordhoch und ziehen den gesamten Technologiesektor mit nach oben. Die Google-Mutter hat trotz einer heftigen Kartellstrafe der EU die Markterwartungen klar übertroffen. Im Schlepptau steigen Facebook um 1,4 und Amazon um 1,3 Prozent. Ein kräftiger Impuls bereits für die asiatischen und europäischen Märkte ging von chinesischen Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft aus. Eli Lilly ist im zweiten Quartal 2018 operativ vorangekommen und hat auf bereinigter Basis deutlich mehr verdient. Die Aktie legt um 2,3 Prozent zu. Auch United Technologies hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Aktie tendiert 2,9 Prozent fester. Für die Verizon-Aktie geht es nach Zahlenausweis des Telekomkonzerns über Markterwartung um 0,7 Prozent nach oben. Ebenfalls gut kommen die Geschäftszahlen und der Ausblick des Mischkonzerns 3M an. Die Aktie dreht 0,9 Prozent ins Plus. Deere ziehen um 3,9 Prozent an. Die Titel des Landmaschinenherstellers profitieren von Trumps Plänen, Subventionen in die Landwirtschaft zu pumpen, um die Folgen der Gegenzölle auf US-Agrarerzeugnisse zu dämpfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

22:09 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa hat die Aufwärtsdynamik wieder zugenommen. Händler verwiesen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie die guten Vorlagen aus China. Der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv, hier stiegen Peugeot nach unerwartet guten Geschäftszahlen um 15 Prozent. esonders positiv überrascht hat die neue Peugeot-Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro. Im Windschatten bewegten sich auch die anderen Autoaktien auf der Überholspur: So stiegen VW um 2,8 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 2 Prozent. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index der europäischen Autoaktien konnte sich um 2,6 Prozent erholen. Noch stärker nach oben ging es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 4,8 Prozent gewann. Marktteilnehmer verwiesen auf Pläne Chinas für neue Infrastrukturprogramme, von denen die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden könnte. Anglo American stiegen um 5,6 Prozent, BHP um 5,7 Prozent, und Rio Tinto zogen um 4,7 Prozent an. Im DAX profitierten neben VW auch BASF und Siemens von den chinesischen Plänen. BASF gewannen 2,1 Prozent und Siemens 1,2 Prozent. ritter großer Gewinner in Europa war der Bankenindex mit einem Anstieg von 2,2 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Am Morgen hat nun die Schweizer UBS gute Zahlen vorgelegt, wie zuletzt bereits die Deutsche Bank. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Am deutschen Markt zogen Commerzbank um 3,4 Prozent an, Deutsche Bank blieben mit einem Plus von 1 Prozent etwas zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1684 -0,05% 1,1685 1,1702 -2,8% EUR/JPY 130,01 -0,09% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1616 +0,09% 1,1608 1,1613 -0,8% EUR/GBP 0,8892 -0,35% 0,8922 0,8927 +0,0% USD/JPY 111,29 -0,01% 111,39 111,36 -1,2% GBP/USD 1,3140 +0,31% 1,3080 1,3107 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.184,43 +5,7% 7.957,59 7.739,58 -40,1%

Aktuell noch wenig Bewegung zeigt sich im Euro-Dollar-Paar. Die Gemeinschaftswährung pendelt weiter um 1,17 Dollar. Kein Halten mehr gab es am Dienstag für die türkische Lira. Die Lira brach über drei Prozent ein, der Euro stieg bis auf knapp 5,80 Lira in der Spitze. Die Zentralbank des Landes hat trotz der Inflation den Leitzins unverändert gelassen und sich damit - wie Beobachter meinen - dem Druck von Staatschef Erdogan gebeugt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien ist es mit den Kursen nach oben gegangen. Angeführt wurden die Märkte der Region von den chinesischen Börsen. Sie profitierten von den Spekulationen auf eine Lockerung der Geldpolitik und eine expansive Fiskalpolitik, um drohenden negativen Effekten der US-Handelspolitik zu begegnen. In Schanghai stiegen die Kurse im Schnitt um 1,6 Prozent. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index um 1,4 Prozent nach oben. Gesucht waren abermals Finanzwerte, nachdem am Wochenende die Beschränkungen für bestimmte Anlageprodukte gelockert worden waren. China Construction Bank stiegen in Hongkong um 3,5 Prozent und ICBC um 3,7 Prozent. Gesucht waren ferner Aktien von Unternehmen, die potenziell von einem Ausbau der Infrastruktur in China profitieren. Unter anderem ging es für Anhui Conch Cement in Schanghai um 6,9 Prozent nach oben. Lonking verbesserten sich in Hongkong um 6 Prozent und Weichai um 9,6 Prozent. Aktien japanischer Banken waren mit der Spekulation auf höhere Zinsen am Montag gesucht und legen auch am Dienstag zu. Resona rückten um 0,7 Prozent vor und Mitsubishi UFJ um 0,6 Prozent. Nomura gewannen 0,4 Prozent. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt aber von Papieren der Elektronik- und Stahlbranche. In Hongkong sprangen Q Tech um fast 42 Prozent nach oben, nachdem der Smartphone-Zulieferer einen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Produkte gemeldet hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Hochtief bestätigt nach guten Zahlen Prognose

Der Baukonzern Hochtief hat im zweiten Quartal mehr verdient und sieht sich gut für die Zukunft aufgestellt. Negative Währungseffekte schmälerten allerdings das Wachstum. Die Prognose bestätigte das Essener Unternehmen, das kurz vor der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis steht.

SAF-Holland übernimmt britischen Telematikspezialisten

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland baut den Softwarebereich mit einer kleineren Übernahme in Großbritannien aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden knapp 70 Prozent der Anteile am Logistikdienstleister Axscend übernommen. Den Kaufpreis bezifferte die SAF-Holland SA auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Im Jahr 2022 könnten noch die restlichen Anteile an der Axscend Ltd übernommen werden.

Sixt steigert Vorsteuergewinn im 2. Quartal überdurchschnittlich

Die Sixt SE hat im zweiten Quartal dank eines guten Geschäftes in der Autovermietung sowohl in Deutschland als auch im Ausland Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. An der Jahresprognose hält das SDAX-Unternehmen aus Pullach fest. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Vorsteuergewinn auf rund 82 Millionen Euro, nach 65,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Sixt mitteilte.

Eli Lilly übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie hebt ab

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly ist im zweiten Quartal 2018 operativ vorangekommen und hat auf bereinigter Basis deutlich mehr verdient. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen die Prognosen angehoben. Im vorbörslichen Handel in den USA legt die Aktie um 6,5 Prozent zu und erreicht damit den höchsten Stand seit mehr als 17 Jahren.

Harley-Davidson rechnet wegen Zöllen mit Druck auf die Margen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 12:39 ET (16:39 GMT)

Der Motorradhersteller Harley-Davidson wird bei seiner Margenprognose vorsichtiger. Die US-Ikone begründete dies mit den Auswirkungen durch die von der EU verhängten Zölle. Im zweiten Quartal verkaufte das Unternehmen deutlich weniger Maschinen, hielt aber an seiner Absatzprognose fest.

US-Lkw-Hersteller Paccar übertrifft Erwartungen

Der US-Truckhersteller Paccar hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Rückenwind erhielt das Unternehmen, das in Europa besonders für die Marke DAF in den Niederlanden bekannt ist, von einer starken Nachfrage nach schweren Lkw in den USA und Kanada.

United Tech erhöht erneut Jahresausblick nach starkem Quartal

United Technologies hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 9 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar, wie der US-Technologiekonzern mitteilte. Das Nettoergebnis kletterte rasant auf 2,14 von 1,44 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

3M übertrifft Erwartungen und passt nach Aktivaverkauf Prognosen an

Der Mischkonzern 3M hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient und dabei die Markterwartungen übertroffen. Zudem hob das Unternehmen nach dem Abschluss von Aktivaverkäufen die Gewinnprognose an. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel in den USA um gut 2 Prozent. Der Nettogewinn nahm auf 1,86 von 1,58 Milliarden US-Dollar zu.

Verizon übertrifft Erwartungen im 2. Quartal

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Der Konkurrent von T-Mobile US, Sprint und AT&T rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem stärkeren Umsatzwachstum als bei Vorlage des Berichts zum ersten Quartal in Aussicht gestellt. Der Umsatz stieg im Quartal um 5,4 Prozent auf 32,2 Milliarden Dollar, wie die Verizon Communications Inc mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.