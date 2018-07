Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Zahlen von 1250 auf 1325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe im zweiten Jahresviertel erstmals seit drei Quartalen wieder die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Ummünzen des Kundenstammes in bares Geld stünden die Amerikaner erst am Anfang./tih/la Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-07-24/19:25

ISIN: US02079K3059