Straubing (ots) - Da ist es beunruhigend, dass Deutschland auf großflächige Waldbrände offenbar schlecht vorbereitet ist. Wir haben uns an einen hervorragend funktionierenden Katastrophenschutz gewöhnt. Wenn Wassermassen Flüsse über die Ufer treten lassen oder Stürme für Chaos sorgen, arbeiten die verschiedenen Not- und Rettungsdienste sowie die staatlichen Ebenen Hand in Hand. Was aber, wenn der nach 2003 zweite Jahrhundertsommer, den Meteorologen erwarten, die schlimmsten Befürchtungen der Experten wahr werden lässt? Wenn wirklich riesige Waldbrände bekämpft werden müssen? Dann ist Deutschland schlecht ausgestattet.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de