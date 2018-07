Die RCB hat das 12-Monats-Kursziel für Wolford von 16,00 auf 18,00 Euro erhöht und bestätigt die Hold-Empfehlung. Seit Mai 2018 hat Wolford mit der in Hongkong ansässigen Fosun Industrial Holdings Limited einen neuen Mehrheitsaktionär, der die Aussichten des Unternehmens auf den vielversprechenden asiatischen Markt erhöhen soll, so die Analysten. Positiv zu vermerken sei, dass die Verträge für CEO Axel Dreher und CFO Brigitte Kurz bis zum 30. April 2021 verlängert wurden, um die Kontinuität des Managements in den kommenden Schlüsseljahren zu gewährleisten.

