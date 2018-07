Am vergangenen Donnerstag präsentierte der Software-Riese Microsoft seine Quartalzahlen und beendete das Geschäftsjahr 17/18 mit einem Rekordumsatz. Dank des brummenden Cloud-Geschäfts konnten Umsatz und Gewinn gesteigert werden. Microsoft konnte in seinem vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 30,08 Milliarden Dollar ausweisen und damit den Vorjahreswert um 17 Prozent steigern. Die Analystenschätzungen lagen bei 29,23 Milliarden Dollar und wurden somit deutlich übertroffen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz erreichte der Tech-Pionier auch einen neuen Meilenstein. Zum ersten Mal setzte Microsoft mehr als 100 Milliarden Dollar in einem Jahr um. Quartalszahlen im Überblick Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) legte der Nettogewinn im...

