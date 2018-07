Apps erkennen Krebs und Künstliche Intelligenz diagnostiziert seltene Krankheiten: KI eröffnet der Medizin völlig neue Möglichkeiten. Ein Mediziner und Rechtsanwalt erklärt, wie das Datenschutz- und Rechtslage verändert.

Herr Dierks, es gibt Apps, die prüfen sollen, ob ein Leberfleck bösartig ist, andere sollen Tinnitus behandeln. Überlassen Sie Diagnose und Behandlungsempfehlungen einer App oder einem Algorithmus, wenn Sie sich ernsthaft krank fühlen?Nein. Die Diagnose selbst oder die Entscheidung über die Therapie überlasse ich keiner App und keinem Algorithmus. Aber Algorithmen, die qualitätsbasiert erarbeitet und systematisch weiterentwickelt werden, können als zusätzliche Informationsbasis für die Entscheidung eines Arztes dienen. Im Idealfall wird der Arzt seine Erkenntnisse aus der analogen Welt um die der digitalen erweitern und so eine bessere Diagnose treffen können.

Sie wirken sehr optimistisch. Wie sieht die Qualitätssicherung im Bereich medizinischer Algorithmen aus?Rechtlich gesehen sind solche Anwendungen Medizinprodukte - und zwar entweder solche, die Informationen sammeln, die zur Entscheidungsfindung beitragen oder solche, die selbstständig Diagnosen stellen. Spätestens mit Geltung der neuen Medizinprodukteverordnung im Jahr 2020 muss eine "Benannte Stelle", zum Beispiel der TÜV, beide Arten von Produkten zertifizieren. Ohne eine solche Zertifizierung dürfen Anbieter sie nicht auf den Markt bringen. Die Zertifizierung garantiert noch nicht die Richtigkeit der Ergebnisse der Algorithmen, aber sie ist eine Qualitätssicherung. Eine Herausforderung zeichnet sich ab: wir haben aktuell zu wenig Zertifizierungsstellen, um mit der Vielzahl der neu entwickelten Anwendungen Schritt zu halten.

In Japan hat IBMs Künstliche Intelligenz Watson 2016 in lediglich zehn Minuten Daten und Gene einer Patientin mit den Daten von 20 Millionen anderen Krebspatienten verglichen und eine seltene Form von Leukämie diagnostiziert. Geben Ärzte zu viel von ihrer fachlichen Kompetenz an KI ab, wenn sie sich so sehr auf deren Diagnose verlassen?Ich sehe darin keine Abgabe von Kompetenzen, sondern die Nutzung vorhandener Daten und Rechenkraft. Die Konzeption, genetische Daten zum Beispiel eines Tumors, der genetischen Disposition eines Patienten und die genetisch bedingten Eigenheiten seines Arzneimittelstoffwechsels in einer mehrdimensionalen Matrix zusammenzuführen, ist von Ärzten erdacht. Diese wachsende Datenfülle kann doch heute kein Mediziner allein bewältigen. Programme, die von Menschen gemacht sind und selbstständig lernen, ermöglichen es uns, die zahlreichen relevanten Informationen zu verarbeiten und auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Ergebnisse zu berechnen. Das ist eine große Chance für die Medizin und dient dem Patienten.

Was glauben Sie, welche Rolle Big Data in der Medizin in fünf Jahren spielen wird?Schon heute nutzen Ärzte Analysetools, die auf Big Data basieren, etwa in der Onkologie. Ich bin überzeugt davon, dass die Entwicklung deutlich rasanter vonstatten gehen wird, als wir uns das gerade vorstellen. Nicht nur in spezialisierten Zentren werden in spätestens zehn Jahren Künstliche Intelligenzen kontinuierlich von Ärzten genutzt. Und in naher Zukunft wird KI ...

