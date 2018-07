Halle (ots) - Die Notwendigkeit zum Kohleausstieg wird niemand Vernünftiges grundsätzlich bestreiten. Die Menschheit hat lange genug vor Millionen Jahren abgestorbene Sträucher und Bäume verfeuert und damit die Atmosphäre verpestet. Das weiß auch der Naturwissenschaftler Reiner Haseloff, der als Ministerpräsident Sachsen-Anhalts verantwortlich ist für dieses schöne Bundesland, dessen Wirtschaft vor allem im Südwesten in hohem Maße von der Kohle abhängig ist. Die Haseloff-Forderung ist richtig, dass der Bund beim Strukturwandel mit 100 Millionen Euro in Vorleistung gehen soll. Um tausende Kohle-Jobs ersetzen zu können, sind Ideen, einige Zeit und viel Geld nötig. Je früher und beherzter das beginnt, desto besser. Erst wenn das Neue geschaffen wurde, darf das Alte abgerissen werden.



