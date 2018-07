Halle (ots) - Immer noch gibt es kein flächendeckendes Netz freiwilliger Feuerwehren, wie man es in anderen europäischen Ländern kennt. Gerade aus Deutschland gab es seit Jahren immer wieder Angebote, beim Aufbau solcher Strukturen zu helfen. Warum Athen darauf nicht eingeht, ist unverständlich. Griechenland sollte nach diesem neuerlichen Weckruf jetzt endlich seine Brandbekämpfer effizient und dezentral organisieren. Zugleich muss Europa den von großen Waldbränden heimgesuchten Ländern beistehen. Die Feuergefahr wächst mit dem Klimawandel, nicht nur am Mittelmeer. Löschflugzeuge sind ein wirksames, aber auch teures Mittel. Hier muss die Gemeinschaft finanziell helfen.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de