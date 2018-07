Halle (ots) - Die Frage bleibt, ob die Lohnkürzungen langfristig wirklich notwendig sind, zumal die Belegschaften durch Vorruhestand, Altersteilzeit und Abfindungen merklich schrumpfen sollen. Zudem ist das strukturelle Problem von Opel nicht gelöst - das zeigt sich an den schrumpfenden Marktanteilen. Opel braucht dringend neue Modelle, die mit den Autos des Volkswagen-Konzerns mithalten können. Das kann nicht durch Sparerei erreicht werden. PSA muss nun umschalten auf einen mutigen Investitionskurs. Denn in zwei, drei Jahren werden VW und Co auch interessante Elektroautos anbieten. Da hinken die Franzosen deutlich hinterher.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de