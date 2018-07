Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Herta stellt bei der vom US Department of Homeland Security (DHS)

in Zusammenarbeit mit NIST gesponserten Biometric Rally 2018 alle in

den Schatten



Herta übertrifft Wettbewerber bei der US Department of Homeland

Security 2018 Biometric Rally.



Das US Department of Homeland Security organisierte in

Zusammenarbeit mit NIST (National Institute of Standards and

Technology) eine Biometric Technology Rally, an der 11 Unternehmen

teilnahmen. Der Test fand im März 2018 in der Maryland Test Facility

(MdTF), einem dem DHS angeschlossenen Labor, statt.



Bei der Biometric Technology Rally 2018 erreichte Herta einen

Platz unter den Top 3 der Anbieter von Gesichtserkennungssystemen und

erhielt in den Bereichen Effizienz, Kundenzufriedenheit und Leistung

höchste Punktzahlen.



Den Rally-Teilnehmern wurde eine Galerie mit 3.000 Bildern von

rund 300 Personen zur Verfügung gestellt, und jeder Teilnehmer musste

die Gesichter der Personen einzeln vergleichen, während diese einen

Gesichtserkennungs-Checkpoint passierten. Der Test maß die

durchschnittliche Transaktionszeit, die Nichtverarbeitung eines

Bildes, den Prozentsatz zufriedener Kunden und die Effektivität einer

positiven Identifikation innerhalb eines 5 und 20 Sekunden dauernden

Intervalls.



Herta hat eine spezifische Lösung für diesen einen-zu-vielen-Test

(1:n) entwickelt, obwohl ihr Spezialgebiet die

viele-zu-viele-Beziehung (n:m) ist, die in einigen ihrer

Hauptprojekte zur Verbesserung der Sicherheit in sicheren Städten (ht

tps://www.smartcitiesworld.net/governance/governance/solutions-for-a-

safer-city) oder Sportstadien (https://www.biometricupdate.com/201804

/herta-facial-recognition-secures-uruguay-football-stadiums)

eingesetzt wird. Das Szenario simulierte einen

Flughafenkontrollpunkt, an dem die Lösung die Passbilder der

Reisenden mit den durch die CCTV-Kameras aufgenommenen Bildern

vergleicht. Herta nutzte seine

Echtzeit-Gesichtserkennungstechnologie, um die Anforderungen der

Rally zu erfüllen. Das Unternehmen übertraf den Durchschnitt der

meisten Metriken sowie die 95 % erfolgreiche Gesichtserkennungsrate

in weniger als 5 Sekunden, verglichen mit einem Durchschnitt von 65

%.



Alex Collado-Castells, CTO bei Herta und verantwortlich für die

Beteiligung an der Rally, erklärte, dass der Test sehr erfolgreich

war und dazu beitrug, zu beweisen, wie sich die Technologie des

Unternehmens von anderen Wettbewerbern abhebt und welche

Anforderungen die Regierungen an eine Checkpoint-Lösung stellen.



"Es war eine inspirierende Erfahrung, bei der wir unter Druck

arbeiten mussten, um eine spezifische Lösung für einen Test zu

entwerfen, der einen realen Anwendungsfall widerspiegelt", meinte

Collado-Castells. "Der Test erzeugte sehr nützliche Metriken, die auf

die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Regierung abgestimmt

sind. Herta hat bei den drei Hauptzielen der Rally, Effizienz,

Kundenzufriedenheit und Leistung, ausgezeichnete Ergebnisse erzielt."



Die Biometric Technology Rally 2018 war das erste Experiment, bei

dem verschiedene Technologielösungen im Wettbewerb getestet wurden.

Es sind jedoch weitere Rallys geplant, um zukünftige Anwendungen der

Technologie für DHS-Anforderungen zu prüfen. Die Ergebnisse der

Biometric Technology Rally 2018 finden Sie unter

http://mdtf.org/rally/ .



Informationen zu Herta



Herta ist weltweit führend in der Entwicklung von hochmodernen

Lösungen zur Gesichtserkennung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz

in Barcelona, Spanien, und Niederlassungen in Madrid, London, Los

Angeles, Montevideo und Singapur, und bietet schnelle, genaue,

robuste und kundenorientierte Lösungen für Videoüberwachung,

Zugangskontrolle und Marketingzwecke. Internationale Projekte sind

unter anderem sichere Städte, Flughäfen, Zug- und U-Bahnstationen,

Gefängnisse, Banken, Kasinos, Sportstadien, Einkaufszentren, Militär,

Polizei und forensische Anwendungen. Herta hat Partner in 50 Ländern

und mehr als 150 zertifizierte Integratoren weltweit. Weitere

Informationen finden Sie auf http://www.hertasecurity.com/en.



