Die Märkte reagieren enttäuscht auf den Zinsentscheid der Notenbank, die Lira stürzt ab. Türkische Geldinstitute stellt das vor Probleme.

Berat Albayrak hatte sich in den vergangenen Tagen wirklich bemüht, Vertrauen aufzubauen. Der neue türkische Finanzminister lud sogar eine Reihe kritischer Finanzanalysten ein, um sich ihre Bedenken anzuhören. Doch mit der Entscheidung der türkischen Zentralbank dürfte neue Arbeit auf Albayrak zukommen.

Die Währungshüter ließen überraschend den Leitzins bei 17,75 Prozent, wie der geldpolitische Rat der Zentralbank am Mittwoch bekanntgab. Analysten hatten mit einer Erhöhung um einen Prozentpunkt gerechnet. Nur Minuten später folgte die Quittung der Anleger: Die türkische Lira verlor 4,3 Prozent zum US-Dollar und fiel zum Euro auf ein Rekordtief von 5,78 Lira pro Euro. Die Börse in Istanbul verlor fünf Prozent an Wert. Die Zentralbank selbst begründete den Schritt mit der nach ihrer Meinung zuletzt ausgewogenen wirtschaftlichen Entwicklung.

Es werde hart für die Türkische Zentralbank, diesen Schritt zu erklären, befand der Ökonom und Türkeiexperte Timothy Ash von Bluebay Asset Management in London. "Sie haben damit die Arbeit Albayraks, Vertrauen bei Investoren aufzubauen, zunichtegemacht", erklärte er kurz nach der Entscheidung.

Erst im Mai und im Juni hatte die Türkische Zentralbank die Leitzinsen angehoben, um gegen die grassierende Inflation von bis zu 15 Prozent vorzugehen. Die Währungen vieler Schwellenländer stehen unter Druck, weil die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...