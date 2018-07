Chicago (ots/PRNewswire) - The Journal of Nutrition veröffentlichte in seiner Ausgabe vom Juli 2018 eine ausführliche Übersichtsarbeit über die neueste wissenschaftliche Stevia-Forschung. Der Artikel mit dem Titel: "Stevia Leaf to Stevia Sweetener: Exploring Its Science, Benefits, and Future Potential" (Vom Stevia-Blatt zum Süßstoff: Erforschung der wissenschaftlichen Grundlagen, des Nutzens und des Potenzials von SteviaI wurde von mehreren angesehenen Wissenschaftlern verfasst, darunter Mitgliedern des Beratungsgremiums des PureCircle Stevia Institute (PCSI). Der Artikel handelt vom derzeitigen Stand der Wissenschaft, der Sicherheit und dem potenziellen gesundheitlichen Nutzen für die künftige Forschung sowie Anwendungsmöglichkeiten von Stevia.



Mit der zunehmenden weltweiten Verwendung von Stevia in Lebensmittel- und Getränkeprodukten zeigen Ernährungswissenschaftler, Gesundheitspraktiker und Verbraucher ein steigendes Interesse an der Steviaforschung und -verträglichkeit.



Der Artikel behandelt ein breites Spektrum wichtiger Themen rund um Stevia, z. B. Stoffwechsel, Sicherheit, Nahrungsexposition, Einfluss auf Blutzuckerspiegel und Insulinkonzentrationen, Energieaufnahme und Gewichtskontrolle, Naturbelassenheit und Verarbeitung, Geschmack und sensorische Eigenschaften, Zulassungsstatus, Verbrauchereinsichten und Markttrends.



Die führende Fachzeitschrift in diesem Bereich, das "Journal of Nutrition" ist das offizielle monatliche Veröffentlichungsorgan der American Society for Nutrition (ASN) und die erste wissenschaftliche Zeitschrift, die ausschließlich für Veröffentlichungen der Ernährungsforschung gegründet wurde. In der Zeitschrift werden begutachtete ("peer-reviewed") Originalarbeiten zur experimentellen Ernährung, kritische Reviews und Berichte von international anerkannten Konferenzen veröffentlicht.



Der Stevia-Artikel der Juli-Ausgabe ist ein Review und ein Bericht des Stevia-Symposiums, das im Rahmen der jährlichen Konferenz der ASN im Jahr 2017 abgehalten wurde und vom Global Stevia Institute, das inzwischen PureCircle Stevia Institute heißt, geleitet wurde.



"The Journal of Nutrition ist eine hervorragende Plattform zur Weiterbildung der Leserschaft in Bezug auf die neueste Forschung und Ergebnisse zu Stevia. In Anbetracht der steigenden Probleme rund um Fettleibigkeit und Diabetes ist Stevia ein exzellentes Hilfsmittel zur Reduktion der Zucker- und Energieaufnahme und eine gute Alternative für Menschen, die eine pflanzliche Lösung suchen", so Dr. Samuel, leitender Autor und Direktor des PCSI. "Die Mission des PCSI ist es, die wissenschaftliche Stevia-Forschung voranzubringen und alle weltweiten Interessensgruppen diesbezüglich weiterzubilden. Diese Publikation ist ein wichtiger Meilenstein für diese Mission.



Der vollständige Artikel ist unter folgendem Link erhältlich:



https://academic.oup.com/jn/article-abstract/148/7/1186S/5049670?r edirectedFrom=fulltext



Informationen zum PureCircle Stevia Institute



- Die erweiterte Mission des PureCircle Stevia Institute (PCSI), früher Global Stevia Institute, ist die Forschungsförderung und die Verbreitung von führenden, ausgewogenen und wissenschaftsbasierten Informationen zur Weiterbildung von Wissenschaftlern, medizinischen Fachkräften und Verbrauchern zum Nutzen und zur neuesten Steviaforschung in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft, inhaltliche Funktionalität und Geschmack. - PCSI wird von PureCircle, Ltd. unterstützt, dem weltweiten Marktführer für Zutaten aus gereinigtem Steviablattextrakt - Weitere Informationen erhalten Sie unter www.purecirclesteviainstitute.com. Sie können dort auch Mitglied der Stevia-Community werden.



OTS: PureCircle newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80730.rss2



Pressekontakt: Jackson Pillow Media Relations Manager E-Mail: Jackson.Pillow@purecircle.com