"Frankenpost" zu Deutschlands Debatten:

"Als die Nation ermattet war und die Worte Asyl, Flüchtling, Migrant nicht mehr hören konnte, tauchte plötzlich Mesut Özil auf, der nicht mehr Nationalspieler für Deutschland sein möchte. Anscheinend vom Berater angestachelt, wollte er dem Land den Rassismus-Stempel aufdrücken, den es nun gewiss nicht verdient. Wiederum scheint es kein anderes Thema zu geben. Auf allen Seiten läuft die Empörungs-Maschinerie auf Hochtouren. Wer möchte da nicht in den Lärm und das Getümmel rufen: Kommt runter, mäßigt euch, denkt nach, bevor ihr losredet! Überlegt doch auch einmal, was in dieser Gesellschaft gut funktioniert."/al/DP/he

AXC0007 2018-07-25/05:35