"Neue Westfälische" zu Bezahlen per Smartphone:

"Die Commerzbank bietet ihren Kunden neuerdings das Bezahlen per Android-Smartphone mit Master- und Visacard über die Plattform Google Pay. Allein in der Niederlassung Bielefeld kommen für die Nutzung 14.400 Kunden in Frage. Mit den Sparkassen, die die breite Masse bedienen, könnte die neue Bezahlmethode einen Schub erhalten. Doch Deutschland ist ein Land der Skeptiker. Der Anteil der Kreditkartenbesitzer erreicht bundesweit laut Bundesbank nur 36 Prozent. Und zum Einsatz kommt die Plastikkarte nur alle 67 Bezahlvorgänge. Dabei ist das Bezahlen per Smartphone einfacher und angeblich noch sicherer als mit Kreditkarte. Skeptiker könnten allerdings Recht behalten: Google bietet seinen Bezahldienst zwar gratis, aber dafür dringt der Datensammler jetzt auch in die Finanzbranche vor."/al/DP/he

AXC0011 2018-07-25/05:35