"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Erdogan / Özil:

"Vielleicht hat Mesut Özil wirklich nicht geahnt, welche Folgen das Bild haben wird, das ihn zusammen mit dem anderen deutschen Nationalspieler Gündogan und dem türkischen Präsidenten Erdogan zeigt. (...) Selbst wenn Özil darin allein den Ausdruck von Respekt vor seinen türkischen Wurzeln und den Traditionen seiner Familie sehen will (...), so wird Erdogan die politische Dimension des Vorgangs keine Sekunde übersehen haben. Und jetzt schließt der wiedergewählte Präsident, der das Land auf den Weg zum autoritären Führerstaat gebracht hat, den Kreis: mit einem Anruf bei Özil, in dem er den "Umgang der Deutschen mit ihm als rassistisch geißelt, wie er das schon oft getan hat, und seine, Özils, Haltung als patriotisch lobt. Patriotisch im Sinne Erdogans, patriotisch im Sinne der Türkei, muss man wohl vermuten."/al/DP/he

AXC0013 2018-07-25/05:35