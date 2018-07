"Märkische Oderzeitung" zu Nahen Osten:

"Es gilt eine Lösung zu finden, bevor die Grenzscharmützel sich in einen Krieg verwandeln, in dem sich Israel und der Iran gegenüberstehen. Eine solche Aussicht erfüllt auch den Kreml mit Sorge, denn die weitere Entwicklung wäre nur schwer kontrollierbar. Allein, die russischen und die iranischen Interessen gehen in Syrien auseinander. Und Russland hat offensichtlich Probleme, das Regime in Teheran im Zaum zu halten, das Syrien als strategisches Faustpfand betrachtet. Israel wird sich mit dem russischen Vorschlag, dass sich die Iraner nur von der syrisch-israelischen Grenze fernhalten sollen, nicht zufrieden geben."/al/DP/he

AXC0015 2018-07-25/05:35