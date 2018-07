Die Drohungen aus den USA in Richtung Europa und Asien werden immer schriller. Die asiatischen Aktienmärkte sind bereits massiv unter Druck geraten. Diese negative Entwicklung könnte nun auch nach Europa kommen.

US Präsident Trump denkt laut darüber nach, die gesamten chinesischen Importe in die USA mit Zöllen zu belegen. Der US-Finanzminister möchte prüfen lassen, ob die jüngste Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar durch eine Manipulation der Währung verursacht wurde. Gleichzeitig sitzen die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Argentinien zusammen und wollen die eigentlich gut laufende Weltkonjunktur vor bleibenden Schäden bewahren.

Dies ist die eigentliche Ironie. Die Weltwirtschaft lief in den letzten Jahren sehr stabil und hat die großen Verwerfungen der Finanzkrise langsam überwunden. Die wachsenden Ungleichheiten - hierzu gehört auch der deutsche Handelsüberschuss - wurden als Probleme erkannt und sollten in den nächsten Jahren verringert werden. Stattdessen wurde Protektionismus eine anerkannte Strategie zur Sicherung eigener Vorteile. Dabei ist eigentlich allen klar, dass der Welthandel in Gänze Wohlstand fördert und zur Stabilisierung der Weltordnung beiträgt.

Stabile Rahmenbedingen sind zurzeit aber sehr wichtig. Der wachsende Migrationsdruck, ausgelöst durch Krieg, Klimawandel ...

