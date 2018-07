Die Szene der Anwälte für Fusionen und Übernahmen wird noch von Männern dominiert. Einige der wenigen Ausnahmen: Kristina Klaaßen. Warum das so ist und was an diesem Job für Frauen so abschreckend ist.

Frau Klaaßen, im neuen WirtschaftsWoche-Ranking für die besten Kanzleien für Fusionen und Übernahmen sind Sie und Ihre Kollegin Gesine von der Groeben von Beiten Burkhardt die einzigen Frauen - gegenüber 57 Männern. Was schreckt Frauen ab?Viele Vorurteile. Das Geschäft mit Mergers and Acquisitions (M&A) ist verschrien als Männerdomäne mit ständig testosterongeladener Stimmung. Weibliche Vorbilder fehlen und viele Frauen beschließen quasi im vorauseilenden Gehorsam, dass die Transaktionsarbeit für Mütter unvereinbar ist - oft, ohne dass sie sich den Job überhaupt näher angesehen haben. Dass die Arbeit trocken sei, ist auch so ein Irrglaube. Bei Fusionen, Übernahmen oder Firmenverkäufen geht es gerade nicht um das seelenlose Übertragen von Firmenanteilen. Als M&A-Berater löse ich spannende Fragen mit interessanten Menschen. Wir verhandeln, loten Interessen und Verhandlungsgrenzen aus, alles sehr kommunikativ und gar nicht trocken.

Stört es Sie manchmal, die einzige Frau zu sein?Mir ist es anfangs nicht mal so richtig aufgefallen, dass oft über Stunden die einzigen anderen Frauen die Damen waren, die uns die Kopien brachten. Vielleicht auch, weil ich annahm, dass irgendwo anders gerade Deals mit vielen Anwältinnen laufen. Für mich persönlich war es nie ein Problem, mit vielen Männern zusammenzuarbeiten. Über den Anteil der Frauen habe ich mir null Gedanken gemacht, als ich mich nach dem Master in London und dem Referendariat für M&A entschieden habe. Die Unternehmenswelt interessierte mich, dort fielen Entscheidungen, da werden die Weichen für die Zukunft von Unternehmen gestellt. Da wollte ich dabei sein.

Das war 2005, schon damals gab es kaum M&A-Anwältinnen - das hat sich in ihren 13 Jahren im Job nicht gebessert.Ja, und es nervt mich zunehmend. Viele junge Anwältinnen wären prädestiniert für eine M&A-Karriere, ...

