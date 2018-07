Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens ist am Flughafen in Hannover am Mittwochmorgen wieder eine Maschine aus Mallorca gelandet. Die ersten Abflüge des Tages nach Mallorca, Amsterdam und Antalya sollen ebenfalls so schnell wie möglich starten, sagte ein Sprecher des Flughafens. Die hitzebedingten Schäden an der Nordbahn seien komplett behoben. Die Check-In-Schalter hatten bereits gegen 3 Uhr morgens geöffnet. 28 Flüge wurden laut Angaben auf der Webseite des Flughafens gestrichen. Mehrere Passagiere hatten die Nacht am Flughafen verbracht./lut/DP/zb

