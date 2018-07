Viele Bauern haben Trump gewählt und besonders sie würden von seiner Handelspolitik profitieren, versprach er. Bisher litten viele aber darunter. Deshalb soll es nun Staatshilfen geben. Das ruft Skepsis hervor.

US-Senatoren und Landwirte haben starke Vorbehalte gegen die von der Regierung geplanten Entschädigungen für Einbußen im internationalen Handelsstreit geäußert. Die Bauern wollten freien Handel, keine Almosen, sagte der Vorsitzende des Agrarkomitees im Oberhaus, Senator Pat Roberts. Landwirtschaftsverbände zeigten sich ähnlich kritisch.

Die US-Regierung stellt den Landwirten zwölf Milliarden Dollar bereit, um negative Folgen des Handelsstreits unter anderem mit China und der EU zu mildern. Die Hilfsprogramme seien eine kurzfristige Lösung, um US-Präsident Donald Trump Zeit für die Vereinbarung neuer Handelsabkommen zu verschaffen, sagte Agrarminister Sonny Perdue. Es handele sich um ein einmaliges Paket, das etwa zum Labor Day in Kraft treten solle. Der Labor Day findet immer am ersten Montag im September statt und fällt in diesem Jahr auf den 3. September. Die Programme enthalten nach Angaben des Agrarministeriums unter anderem direkte finanzielle Hilfen und Handelsförderungen und benötigen nicht die Zustimmung des US-Kongresses. Trumps Handelspolitik wirkt sich vor allem auf die von der Landwirtschaft geprägten Bundesstaaten wie Missouri, Iowa und Illinois aus, die der Präsident in dieser Woche besucht. Und vor allem dort leben Trumps Wähler.

