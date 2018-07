Jetzt herunterladen und an speziellen Veranstaltungen zur Einführungswoche für Prämien teilnehmen!

MapleStory M, ein mobiles Abenteuer basierend auf der ursprünglichen MapleStory-Reihe, ist jetzt in neun Sprachen und in über 140 Ländern kostenlos erhältlich! Das Spiel kann im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.

Spieler, die sich in den nächsten 14 Tagen einloggen und MapleStory M spielen, erhalten bis zum 21. August 2018 täglich spezielle In-Game-Gegenständen. Wer sich vorregistriert hat, kann bis zum 21. August 2018 auch seine Vorregistrierungsprämien einlösen.

Vom 24. Juli bis 31. Juli 2018 haben MapleStory M-Streamer auch die Möglichkeit, zusätzliche Prämien zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://bit.ly/2Lr2Iew.

MapleStory M bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten.

Die globale Markteinführung umfasst 150 Inhaltsebenen, darunter:

Neue Charakterklassen: Die Explorer sind eine neue Art von Helden, die Seite an Seite kämpfen, um den Frieden in Maple World zu bewahren;

Die Explorer sind eine neue Art von Helden, die Seite an Seite kämpfen, um den Frieden in Maple World zu bewahren; Battle-Funktion: Diese Funktion bietet mobil optimiertes Hunting und Leveling mit der Auto-Battle- und Auto-Quest-Funktion für jede Klasse;

Diese Funktion bietet mobil optimiertes Hunting und Leveling mit der Auto-Battle- und Auto-Quest-Funktion für jede Klasse; Charakteranpassung: Spieler können ihren einzigartigen Stil zeigen, indem sie die Haarfarbe ihrer Charaktere anpassen und aus allerlei modischen Gegenständen und Accessoires auswählen;

Spieler können ihren einzigartigen Stil zeigen, indem sie die Haarfarbe ihrer Charaktere anpassen und aus allerlei modischen Gegenständen und Accessoires auswählen; Verliese: Diese einzigartigen, herausfordernden Modi ermöglichen es Maplern, Quests alleine oder mit Freunden zu absolvieren; und

Diese einzigartigen, herausfordernden Modi ermöglichen es Maplern, Quests alleine oder mit Freunden zu absolvieren; und Haustiere und Reittiere: Mapler können Haustiere adoptieren, die sich ihnen im Kampf anschließen, und auf Reittiere springen, um sich schnell und vornehm fortzubewegen.

Neue und wiederkehrende MapleStory-Spieler können sich ab 25. Juli unter www.MapleStory.com für exklusive Veranstaltungen registrieren und erhalten spezielle Gutscheincodes für Geschenkpakete in MapleStory M. Spieler, die ihr MapleStory-Konto mit MapleStory M verbinden, erhalten zusätzliche In-Game-Prämien für beide Spiele.

MapleStory M, das ursprünglich im Oktober 2016 in Korea veröffentlicht wurde, wurde schnell zur Nummer 1 unter den kostenlosen Spielen im App Store und im Google Play Store und erreichte in den ersten zwei Wochen über zwei Millionen Downloads. Das Spiel wird auf allen iOS- und Android-Geräten als kostenloser Download im App Store und bei Google Play erhältlich sein.

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 100 Live-Spielen in mehr als 190 Ländern. Nexon war Vorreiter bei Mikrotransaktionen und dem Free-to-Play-Geschäftsmodell und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre, sogar Jahrzehnte. Das 1994 in Korea gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und ist an der Tokioter Börse notiert. Im Jahr 2017 wurde Nexon in den Nikkei Stock Index 300 aufgenommen.

