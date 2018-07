Freude am Anlegen: BMW Discounter und Aktienanleihen

Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) handelte in den letzten 12 Monaten in einer Kursspanne von 77/78 bis 90/92 Euro - mit einem Ausbruch bis 96 Euro. Ende Juni wurde die Marke 77/78 Euro abermals getestet, aktuell notiert die BMW-Aktie bei 81,50 Euro. Wer ein Direktinvestment scheut, kann sich mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen defensiver positionieren und schon bei seitwärtstendierenden oder sogar leicht rückläufigen Kursen eine attraktive Rendite einstreichen.

Defensive Anlage - 5 Monate Restlaufzeit

Anleger, die der BMW-Aktie bis Mitte Dezember (20.12.2018) kein großes Aufwärtspotenzial zutrauen, könnten auf ein Discount-Zertifikat mit einem Höchstbetrag (Cap) unterhalb des aktuellen Kurses setzen: Der Höchstbetrag des Produkts mit der ISIN DE000UV6H408 liegt bei 75 Euro. Bei einem Preis von 73,30 Euro ergibt sich eine maximale Rendite p.a. von 5,1 Prozent. Die Differenz zwischen aktuellem Aktienkurs und Produktpreis beträgt 8,20 Euro - ein 10-prozentiger Sicherheitspuffer.

Marktneutrale Anlage - 5 Monate Restlaufzeit

Wer seine Renditechance p.a. im gleichen Anlagezeitraum verdoppeln möchte, wählt den Cap in etwa "am Geld", also auf Höhe des aktuellen Kursniveaus: Das Produkt mit der ISIN DE000UV0F3E9 zahlt den Höchstbetrag von 80 Euro aus, sofern die Aktie am Bewertungstag (21.12.2018) nicht darunter schließt. Bei einem Preis von 76,70 Euro ist das maximale Ertragspotenzial mit 3,30 Euro oder 9,9 Prozent p.a. definiert; der Sicherheitspuffer liegt mit 4,80 Euro oder 5,9 Prozent entsprechend geringer.

Defensive Anlage - 11 Monate Restlaufzeit

Anleger, die Wert auf Kuponzahlungen legen, könnten diese Strategie auch mit einer Aktienanleihe umsetzen. Das Produkt mit der ISIN DE000UV26WM3 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung am Laufzeitende (27.6.2019) einen Kupon von 3,5 Prozent aus. Anleger erhalten außerdem den vollständigen Nominalbetrag zurück, sofern der Aktienkurs am Bewertungstag (20.6.2019) nicht unter dem Basispreis von 75 Euro schließt. Die Kuponzahlung und der Kaufpreis unter pari (das Produkt kostet derzeit nur 97,43 Prozent) ergeben zusammen eine Maximalrendite von 6,5 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Die Produkte richten sich an Anleger, die eine defensiv ausgerichtete Position in der BMW-Aktie aufbauen möchten und keine stark steigenden Kurse erwarten: Die Kaufpreise der Zertifikate bzw. der Basispreis der Aktienanleihe (abzüglich der Zinseinnahmen) können auch als limitierte Kaufaufträge verstanden werden.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de