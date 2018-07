Mit Genehmigung von Peking darf BMW 75 % an seinem bisherigen Chinapartner erwerben, womit diese Gesellschaft im Konzernabschluss integriert wird. Der Verkauf von BMW in China steuert in diesem Jahr auf 300.000 Pkw zu - gegen 180.000 in den USA. Die E-Mobilität spielt dabei wohl diewichtigste Rolle. Es ist das erste grössere Unternehmen, das dafür grünes Licht aus Peking bekommt. Der BMW-Chefeinkäufer ist nicht umsonst Frau Merkels Dauerbegleiter auf allen Flügen! Die BMW-Produktion läuftzurzeit noch mit einem Anteil von 45 % in Deutschland. Umgelegt auf das neue Faktum wird dieser Anteil per 2019 wahrscheinlich auf unter 35 % fallen. Wir setzen auf diese Chinakarte im BMW-Kurs.



