Eine starke Wafer-Nachfrage und höhere Verkaufspreise stimmen den Chipindustrie-Zulieferer Siltronic optimistischer. Für 2018 wird nun ein Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro angepeilt, wie das TecDax -Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Bisher war ein Wert deutlich über 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll nun circa 40 Prozent erreichen nach zuvor in Aussicht gestellten nahe 40 Prozent.

Im abgelaufenen zweiten Quartal trieb eine hohe Nachfrage nach Halbleiter-Wafer, aus den Computerchips hergestellt werden, die Geschäftsentwicklung an. "Die Nachfrage nach Wafern ( ) wurde von einer Vielzahl an Anwendungen, insbesondere aus dem Speicher- und Logikbereich aber auch von Automobil- und Industrieanwendungen, getrieben", sagte Konzernchef Christoph von Plotho laut Mitteilung.

Der Umsatz legte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 361,3 Millionen Euro zu. Das Ebitda verdoppelte sich infolge gestiegener Verkaufspreise auf 146 Millionen Euro. Unter dem Strich verdienten die Münchener 98 Millionen Euro nach gut 35 Millionen Euro vor einem Jahr./mis/jha/

