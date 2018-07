Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr erneut mehr verdient. Der Reingewinn stieg um 2,4 Prozent auf 51,1 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg legte um 2,8 Prozent auf 59 Millionen Franken zu.

Dabei wuchs das Kerngeschäft nach dem Rückgang im Vorjahr leicht: Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 79,6 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Das Plus liege an deutlich geringeren Wertberichtigungen für ausfallsgefährdete Kredite als im Vorjahr. Zudem verbesserte das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erneut den Erfolg um 3,9 Prozent auf 19,4 Millionen Franken.

Einen Rückgang gab es dagegen im kleinen Handelsgeschäft, das im Vorjahr noch um ein Drittel hochgeschossen war: Hier knickte der Erfolg nun um 3,7 Prozent auf 13,3 Millionen Franken ein. Der übrige Erfolg sank um 1,8 Prozent auf 9,7 Millionen Franken. ...

