Medienmitteilung CALIDA GROUP

Halbjahr 2018: Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne

Bereits mehr als zehn Umsatzprozente aus Online-Handel

Im ersten Halbjahr 2018 konnte die CALIDA GROUP bei anhaltend anspruchsvollen Marktbedingungen ein deutliches Umsatzwachstum erzielen und entsprechend Marktanteile gewinnen. Der Betriebsgewinn blieb trotz substantieller Investitionen in Marken und Vertriebssysteme fast stabil. Alle Marken entwickelten sich per Saldo positiv. Stark ausgebaut werden konnte der Online-Handel. Die CALIDA Holding AG erhöhte ihre Beteiligung an der LAFUMA auf 87.7 Prozent.

"Es ist uns im Berichtszeitraum gelungen, den fundamentalen Marktveränderungen durch gezielte Investitionen erfolgreich zu begegnen. Unser Fokus liegt im Rahmen unserer Mehrmarkenstrategie auf der klaren Positionierung der einzelnen Marken, der Förderung von Innovationen, der Antizipierung der Kundenansprüche und der Entwicklung der Vertriebskanäle im Sinne der Anpassung an das sich wandelnde Konsumverhalten", so Reiner Pichler, CEO der CALIDA GROUP.

Der Nettoumsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 10.7 Prozent auf CHF 194.3 Millionen. Währungsbereinigt wuchs der Nettoumsatz um 3.5 Prozent. Damit entwickelte sich die CALIDA GROUP erneut besser als der Markt.

Die operative Gewinnbeitragsmarge konnte trotz Investitionen in Partnerschaftsmodelle mit Key Account-Kunden mit 23.0 Prozent auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Der Betriebsgewinn (EBIT) hielt sich mit CHF 5.5 Millionen in etwa auf Vorjahreshöhe (CHF 5.8 Millionen). Ausgewirkt hat sich hier der Einfluss von Investitionen in die Vertriebsorganisation, E-Commerce und Marketing.

Der Unternehmensgewinn nahm als Folge positiver ausserordentlicher Effekte im Vorjahr - aus Steuern und der Bewertung von Fremdwährungspositionen - in der Berichtsperiode um 25.1 Prozent auf CHF 4.4 Millionen ab. Die solide Eigenkapitalquote liegt nach Aufkäufen von Minderheiten an LAFUMA bei 56.1 Prozent.

Im Rahmen der strategischen Positionierung der CALIDA GROUP bildete die Weiterentwicklung des Online-Vertriebskanals im Berichtszeitraum einen Schwerpunkt. Die Integration des im Vorjahr erworbenen deutschen Online-Händlers Reich wurde mit der Zusammenführung der Online-Plattformen auf www.calida.com (http://www.calida.com) abgeschlossen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte im E-Commerce ein Wachstum von 60.1 Prozent erzielt werden. Der Anteil des Online-Geschäfts am Gesamtumsatz erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 7.1 Prozent auf 10.2 Prozent. Nicht eingerechnet in diesem Umsatzanteil sind die Online-Verkäufe von CALIDA GROUP-Produkten durch Einzelhandelskunden und Online-Händler.

Ein weiteres Highlight der Berichtsperiode war die Nutzung des 60-Jahr-Jubiläums der Luxuslingerie-Marke AUBADE für Investitionen in Brand Awareness und Internationalisierung. Dabei wurde das neu entwickelte Store-Konzept auch im Shop-in-Shop-Bereich implementiert.

Als dritter Fokus in der Berichtsperiode ist der Ausbau der Markenpräsenz der auf Bergsportbekleidung und -ausrüstung spezialisierten MILLET in Japan und China zu erwähnen, verbunden mit einem Aufbau der E-Commerce-Aktivitäten in diesen Ländern.

Die Marken der CALIDA GROUP wiesen im Berichtszeitraum zwar eine unterschiedliche Performance aus. Aber sämtliche Marken entwickelten sich im Rahmen der strategischen Prioritäten der Gruppe vorteilhaft.

In der Berichtsperiode konnte die CALIDA Holding AG ihre Beteiligung an der in Paris kotierten französischen Tochtergesellschaft LAFUMA ausbauen. Mitte März 2018 wurde von Jean-Pierre Millet, einem langjährigen Ankeraktionär von LAFUMA, dessen Aktienbeteiligung von 7.6 Prozent übernommen.

Mit dem Erwerb der Aktienanteile von CDC Enterprise Elan PME an LAFUMA am 14. Juni 2018 vermochte die CALIDA Holding ihre Beteiligung an LAFUMA um weitere 8.5 Prozent zu erhöhen.

Mit diesen beiden Zukäufen im ersten Halbjahr 2018 hält die CALIDA GROUP mittlerweile 87.7 Prozent an der führenden französischen Sportbekleidungsgruppe LAFUMA.

Weitere erhebliche Investitionen in E-Commerce, Internationalisierung, Vertriebsorganisation und Marketing werden die Rechnung der CALIDA GROUP beeinflussen. Was den Ausblick auf die zweite Jahreshälfte betrifft, so kann mit einer stabilen Umsatzentwicklung und leicht tieferen Erträgen gerechnet werden.

Der Halbjahresbericht 2018 ist abrufbar auf der Webseite unter:

http://www.calidagroup.com/investors/financial-reports

Sursee (Schweiz), 25. Juli 2018

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

yvonne.baettig@calida.com (http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und

Outdoorsegment und erzielte 2017 einen Umsatz von rund CHF 380 Millionen mit rund 3'000 Mitarbeitern. Die CALIDA GROUP ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.