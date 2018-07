Die in einer schweren Krise steckende Deutsche Bank macht unter ihrem neuen Chef Christian Sewing erste Fortschritte. Die lange wegbröckelnden Einnahmen stabilisierten sich im zweiten Quartal weitgehend und auch der Gewinn fiel besser aus als befürchtet. Allerdings sind die Kosten im Branchenvergleich immer noch hoch und das einst so lukrative Geschäft rund um den Kapitalmarkt bereitet weiter Probleme.

"Im zweiten Quartal haben wir den Umbau unserer Bank erheblich beschleunigt", erklärte der seit April amtierende Bankchef Sewing am Mittwoch laut Mitteilung in Frankfurt. So sei der Zusammenschluss des Privat- und Firmenkundengeschäfts mit der Tochter Postbank im Mai planmäßig abgeschlossen worden. Auch der Umbau der Unternehmens- und Investmentbank gehe voran.

Im zweiten Quartal musste die Bank dennoch einen Gewinnrückgang auf unterm Strich 401 Millionen Euro hinnehmen - das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem ersten Quartal 2018, in dem nur 120 Millionen Euro hängengeblieben waren, ist dies aber ein Fortschritt. Auch fiel der Gewinn besser aus als Analysten zunächst erwartet hatten.

Die Deutsche Bank hatte bereits vor gut einer Woche Eckdaten zum zweiten Quartal veröffentlicht, die nun weitgehend bestätigt wurden. Die Aktie hatte daraufhin kräftig angezogen, liegt mit zuletzt rund 10,50 Euro aber immer noch gefährlich nahe an dem Ende Juni erreichten Rekordtief von 8,755 Euro. Wegen hausgemachter Probleme und der Zinsflaute hatte die Deutsche Bank drei Jahre hintereinander Verluste geschrieben./das/jha/

