25. Juli 2018 - 02:00 Uhr - Aufgrund der jüngsten positiven Entwicklung rund um den ETF kommt der Bitcoin in Schlagdistanz zum letzten Hoch bei 9.990 USD. - Der Reihe nach. Der Bitcoin machte am Dienstag wiederum ein dickes Plus von knapp 10% bei gut 730 USD. Und alle Altcoins, sprich der komplette Coin Market zieht mit. Das ist ein gutes Zeichen. Der Bitcoin hat in der Spitze 8.500 USD (Bitfinex) erreicht und damit das 0.618er Fibonacci-Retracement seit dem letzten Hochpunkt vom 5. Mai, das bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...