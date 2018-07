Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,92 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 68,73 Dollar.

Hinweise auf ein gesunkenes Angebot in den USA gaben den Preisen Auftrieb. Nach Angaben des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) vom Vorabend sind die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche gesunken. Die API-Daten gelten als Vorabindikator für die im weiteren Tagesverlauf anstehenden offiziellen Zahlen, wenn sie auch häufig abweichen.

Zudem gibt weiterhin das verbale Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran den Ölpreisen Auftrieb. Irans Präsident Hassan Rohani hatte mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf gedroht. US-Präsident Donald Trump reagierte mit martialischen Worten./tos/zb

