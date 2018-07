Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat auch im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Der Erlös kletterte im Vorjahresvergleich um 40 Prozent auf 476,9 Millionen Euro, wie das TecDax-Schwergewicht am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Der Dax-Kandidat wuchs dank Zukäufen in Nordamerika und Asien - und dank des weiter anhaltenden Shopping-Booms im Internet, von dem Wirecard profitiert, indem das Unternehmen Händlern die Abwicklung von Zahlungen anbietet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 39,9 Prozent auf 133,2 Millionen Euro und lag damit etwas über den Erwartungen von Experten.

Die Jahresprognose bestätigte das Management. Allerdings rechnen Analysten im Schnitt bereits mit etwas mehr operativem Ergebnis als das obere Ende der Prognosespanne bei 545 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen zum abgelaufenen Quartal legt Wirecard am 16. August vor./men/fba

ISIN DE0007472060

AXC0071 2018-07-25/07:53