Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 39,80 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum in der Sparte Personal Health verlangsame sich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei aber denkbar, dass die Sparte Diagnostics & Treatment diese schwächere Entwicklung ausgleiche. Die Aktie sei günstig, aber Anleger sollten dennoch auf einen besseren Einstiegspunkt warten./ajx/gl Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-07-25/07:46

ISIN: NL0000009538