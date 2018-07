Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aena nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Angesichts des gestiegenen Kostendrucks habe das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Netto-Finanzaufwand höher als gedacht ausgefallen, so dass der Überschuss enttäuscht habe. Der Umsatz hingegen habe seine Erwartung erfüllt./la/he Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2018-07-24/21:46

ISIN: ES0105046009