Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Frühindikatoren für die deutsche Konjunktur dürften im Juli erneut gefallen sein, weil die eskalierenden Handelskonflikte die Stimmung der Unternehmen trüben. Nachdem sich das Ifo-Geschäftsklima zuletzt etwas stabilisierte, rechnen von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen mit einem Rückgang von 0,3 auf 101,5 Punkte. Für die Lagebeurteilung sagen die befragten Ökonomen einen Rückgang von 0,4 auf 104,7 Zähler voraus, für die Geschäftserwartungen sogar von 0,5 auf 98,1 Punkte. Trotz der zuletzt etwas besseren Daten halten die Volkswirte der Deka-Bank die politischen Risiken derzeit für dominant. "Der Handelsstreit ist Anfang Juli mit der gegenseitigen Verhängung von Zöllen durch die USA und China in eine neue Runde gegangen, und noch in diesem Monat könnte das Eskalationsrad weiter gedreht werden", sagen die Experten, die einen deutlich stärkeren Rückgang auf 101,1 Zähler erwarten. Seit Dezember 2017 befinde sich das Ifo-Geschäftsklima im Abwärtstrend. Die Ökonomen der Commerzbank prognostizieren einen Rückgang auf 101,5 Punkte und verweisen ebenfalls auf den Handelsstreit mit den USA. Für das zweite Halbjahr sei deshalb mit einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum in Deutschland und im Euroraum zu rechnen. "Allerdings sind wir überzeugt, dass es sich nur um eine Wachstumsdelle handelt. Denn abgesehen vom Handelskonflikt sind die monetären Rahmenbedingungen weiterhin äußerst günstig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Nettoerlöse 683 +9,6% 14 624 Operative Kosten bereinigt 259 +5,5% 13 245 EBITDA bereinigt 426 +12% 13 380 EBITDA 403 +14% 10 354 Ergebnis nach Steuern 243 +34% 4 180 Ergebnis je Aktie 1,31 +39% 10 0,94

LINDE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 4.153 -2,7% 6 4.268 EBITDA 1.050 -2,9% 3 1.082 EBIT 642 +36% 5 472 Ergebnis vor Steuern 474 -- 2 402 Ergebnis nach Steuern/Dritten 361 +27% 5 285 Ergebnis je Aktie 2,10 +41% 8 1,49

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.754 -1,0% 24 1.771 OIBDA* bereinigt 460 -2,5% 24 472 Ergebnis nach Steuern -16 -- 3 -40 * Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Weitere Termine:

06:50 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

08:50 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

09:20 DE/Creditshelf AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:35 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:00 ES/Abertis Infraestructuras SA, ao HV mit Entscheidung

über Delisting nach erfolgreicher Übernahme durch

Hochtief

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj - DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 101,5 zuvor: 101,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 104,7 zuvor: 105,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,1 zuvor: 98,6 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: +0,6 Punkte - US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.816,40 -0,16 Nikkei-225 22.697,77 0,39 Schanghai-Comp. 2.908,81 0,11 DAX 12.689,39 1,12 DAX-Future 12.660,00 0,73 XDAX 12.670,10 0,72 MDAX 26.734,34 0,78 TecDAX 2.905,54 0,67 EuroStoxx50 3.483,31 0,85 Stoxx50 3.123,99 0,89 Dow-Jones 25.241,94 0,79 S&P-500-Index 2.820,40 0,48 Nasdaq-Comp. 7.840,77 -0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27% +29

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,64 2,63 0,75 USA 10 Jahre 2,94 2,95 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,07 0,08 0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten. "Wegen der Sommerflaute sind je nach Impulsen stärkere Ausschläge nach beiden Seiten möglich", sagt ein Händler. Neben der Berichtssaison könnte der ifo-Geschäftsklima-Index für Impulse sorgen. "Nach fünf Rückgängen in Folge ist ein Bounce und damit eine positive Überraschung drin", sagt er. Sollte die positive Überraschung ausbleiben, dürfte auch der positive Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe vom Dienstag in Frage gestellt werden. Nach Xetra-Schluss stehe das Treffen zwischen Donald Trump und Jean-Claude Juncker zum Handelskonflkit im Blick. Die Erwartungen seien zwar recht niedrig, weil sich auf beiden Seiten keine Kompromissbereitschaft abzeichne. Aussagen dazu könnten aber bereits im Vorfeld des Gesprächs zu Volatilitätsschüben führen, heißt es.

Rückblick: Fester - Händler verwiesen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie gute Vorlagen aus China. Der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv. Peugeot stiegen nach unerwartet guten Geschäftszahlen um 15 Prozent. Besonders positiv überraschte die Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro. Im Windschatten stiegen auch die anderen Autoaktien. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index konnte sich um 2,6 Prozent erholen. Noch stärker nach oben ging es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 4,8 Prozent gewann. Marktteilnehmer erklärten dies mit Plänen Chinas für neue Infrastrukturprogramme. Von diesen könnte die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden. Anglo American stiegen um 5,6 Prozent, BHP um 5,7 Prozent, und Rio Tinto zogen um 4,7 Prozent an. Dritter großer Gewinner war der Bankenindex mit einem Anstieg von 2,2 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Zudem legte die UBS gute Zahlen vor. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Ams stiegen nach überzeugende ausgefallenen Zahlen um 3,5 Prozent, STMicro vor dem Quartalsbericht am Mittwoch um 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Von den Plänen Chinas für neue Infrastrukturprogramme profitierten im DAX besonders BASF und Siemens. BASF gewannen 2,1 Prozent und Siemens 1,2 Prozent. Vernachlässigt wurden die zuvor stabilen defensiven Titel wie RWE und Eon oder Deutsche Telekom. Im SDAX legten Sixt nach dem Zahlenausweis um 1,1 Prozent zu, MDAX Hochtief nach gemischt ausgefallenen Zahlen um 0,6 Prozent. K+S gewannen wegen neuer US-Agrarhilfen knapp 3 Prozent. US-Präsident Donald Trump will die über Gegenzölle geschädigte US-Landwirtschaft mit 12 Milliarden Dollar unterstützen.

XETRA-NACHBÖRSE

Baader Bank wurden 10 Prozent schwächer gestellt. Die Bank ist gemäß am Dienstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht.

USA / WALL STREET

