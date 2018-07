DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Frühindikatoren für die deutsche Konjunktur dürften im Juli erneut gefallen sein, weil die eskalierenden Handelskonflikte die Stimmung der Unternehmen trüben. Nachdem sich das Ifo-Geschäftsklima zuletzt etwas stabilisierte, rechnen von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen mit einem Rückgang von 0,3 auf 101,5 Punkte. Für die Lagebeurteilung sagen die befragten Ökonomen einen Rückgang von 0,4 auf 104,7 Zähler voraus, für die Geschäftserwartungen sogar von 0,5 auf 98,1 Punkte. Trotz der zuletzt etwas besseren Daten halten die Volkswirte der Deka-Bank die politischen Risiken derzeit für dominant. "Der Handelsstreit ist Anfang Juli mit der gegenseitigen Verhängung von Zöllen durch die USA und China in eine neue Runde gegangen, und noch in diesem Monat könnte das Eskalationsrad weiter gedreht werden", sagen die Experten, die einen deutlich stärkeren Rückgang auf 101,1 Zähler erwarten. Seit Dezember 2017 befinde sich das Ifo-Geschäftsklima im Abwärtstrend. Die Ökonomen der Commerzbank prognostizieren einen Rückgang auf 101,5 Punkte und verweisen ebenfalls auf den Handelsstreit mit den USA. Für das zweite Halbjahr sei deshalb mit einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum in Deutschland und im Euroraum zu rechnen. "Allerdings sind wir überzeugt, dass es sich nur um eine Wachstumsdelle handelt. Denn abgesehen vom Handelskonflikt sind die monetären Rahmenbedingungen weiterhin äußerst günstig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Nettoerlöse 683 +9,6% 14 624 Operative Kosten bereinigt 259 +5,5% 13 245 EBITDA bereinigt 426 +12% 13 380 EBITDA 403 +14% 10 354 Ergebnis nach Steuern 243 +34% 4 180 Ergebnis je Aktie 1,31 +39% 10 0,94

LINDE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 4.153 -2,7% 6 4.268 EBITDA 1.050 -2,9% 3 1.082 EBIT 642 +36% 5 472 Ergebnis vor Steuern 474 -- 2 402 Ergebnis nach Steuern/Dritten 361 +27% 5 285 Ergebnis je Aktie 2,10 +41% 8 1,49

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.754 -1,0% 24 1.771 OIBDA* bereinigt 460 -2,5% 24 472 Ergebnis nach Steuern -16 -- 3 -40 * Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Weitere Termine:

06:50 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

08:50 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

09:20 DE/Creditshelf AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:35 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:00 ES/Abertis Infraestructuras SA, ao HV mit Entscheidung

über Delisting nach erfolgreicher Übernahme durch

Hochtief

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj - DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 101,5 zuvor: 101,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 104,7 zuvor: 105,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,1 zuvor: 98,6 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: +0,6 Punkte - US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.816,40 -0,16 Nikkei-225 22.697,77 0,39 Schanghai-Comp. 2.908,81 0,11 DAX 12.689,39 1,12 DAX-Future 12.660,00 0,73 XDAX 12.670,10 0,72 MDAX 26.734,34 0,78 TecDAX 2.905,54 0,67 EuroStoxx50 3.483,31 0,85 Stoxx50 3.123,99 0,89 Dow-Jones 25.241,94 0,79 S&P-500-Index 2.820,40 0,48 Nasdaq-Comp. 7.840,77 -0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27% +29

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,64 2,63 0,75 USA 10 Jahre 2,94 2,95 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,07 0,08 0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten. "Wegen der Sommerflaute sind je nach Impulsen stärkere Ausschläge nach beiden Seiten möglich", sagt ein Händler. Neben der Berichtssaison könnte der ifo-Geschäftsklima-Index für Impulse sorgen. "Nach fünf Rückgängen in Folge ist ein Bounce und damit eine positive Überraschung drin", sagt er. Sollte die positive Überraschung ausbleiben, dürfte auch der positive Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe vom Dienstag in Frage gestellt werden. Nach Xetra-Schluss stehe das Treffen zwischen Donald Trump und Jean-Claude Juncker zum Handelskonflkit im Blick. Die Erwartungen seien zwar recht niedrig, weil sich auf beiden Seiten keine Kompromissbereitschaft abzeichne. Aussagen dazu könnten aber bereits im Vorfeld des Gesprächs zu Volatilitätsschüben führen, heißt es.

Rückblick: Fester - Händler verwiesen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie gute Vorlagen aus China. Der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv. Peugeot stiegen nach unerwartet guten Geschäftszahlen um 15 Prozent. Besonders positiv überraschte die Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro. Im Windschatten stiegen auch die anderen Autoaktien. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index konnte sich um 2,6 Prozent erholen. Noch stärker nach oben ging es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 4,8 Prozent gewann. Marktteilnehmer erklärten dies mit Plänen Chinas für neue Infrastrukturprogramme. Von diesen könnte die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden. Anglo American stiegen um 5,6 Prozent, BHP um 5,7 Prozent, und Rio Tinto zogen um 4,7 Prozent an. Dritter großer Gewinner war der Bankenindex mit einem Anstieg von 2,2 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Zudem legte die UBS gute Zahlen vor. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Ams stiegen nach überzeugende ausgefallenen Zahlen um 3,5 Prozent, STMicro vor dem Quartalsbericht am Mittwoch um 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Von den Plänen Chinas für neue Infrastrukturprogramme profitierten im DAX besonders BASF und Siemens. BASF gewannen 2,1 Prozent und Siemens 1,2 Prozent. Vernachlässigt wurden die zuvor stabilen defensiven Titel wie RWE und Eon oder Deutsche Telekom. Im SDAX legten Sixt nach dem Zahlenausweis um 1,1 Prozent zu, MDAX Hochtief nach gemischt ausgefallenen Zahlen um 0,6 Prozent. K+S gewannen wegen neuer US-Agrarhilfen knapp 3 Prozent. US-Präsident Donald Trump will die über Gegenzölle geschädigte US-Landwirtschaft mit 12 Milliarden Dollar unterstützen.

XETRA-NACHBÖRSE

Baader Bank wurden 10 Prozent schwächer gestellt. Die Bank ist gemäß am Dienstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas fester - Die Berichtssaison lieferte die entscheidenden Impulse, denn das zweite Quartal lief bei der großen Mehrheit der Unternehmen rund. Bislang übertrafen 91 Prozent aller Unternehmen die Gewinnerwartungen, 75 Prozent schafften das beim Umsatz. Alphabet kletterten um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch, zogen aber nur zeitweilig den gesamten Technologiesektor mit nach oben. Die Google-Mutter hatte trotz einer heftigen EU-Kartellstrafe die Markterwartungen klar übertroffen. Im Schlepptau stiegen Facebook um 1,8 und Amazon um 1,5 Prozent. Der Nasdaq-Composite markierte beflügelt durch Alphabet ein Allzeithoch, ehe er von Gewinnmitnahmen ins Minus gedrückt wurde. Eli Lilly übertraf die Markterwartung, worauf die Aktie um 5 Prozent zulegte. United Technologies hob den Ausblick an, was für ein Kursplus von 3,8 Prozent sorgte. Für Verizon ging es nach einem Zahlenausweis über der Markterwartung um 1,5 Prozent nach oben. Ebenfalls gut kamen Geschäftszahlen und Ausblick von 3M an. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. Whirlpool brachen um 14,5 Prozent ein, weil Sonderbelastungen und höhere Kosten das Unternehmen zu einer Gewinnwarnung. zwangen. Deere zogen um 3,2 Prozent an. Sie profitierten von Trumps Plänen, Subventionen in die Landwirtschaft zu pumpen, um die Folgen der Gegenzölle auf US-Agrarerzeugnisse zu dämpfen.

Anleihen erholten sich nur moderat nach ihrem kräftigen Einbruch am Vortag. Neben den Spekulationen über die japanische Geldpolitik werden US-Renten derzeit auch von Sorgen belastet, die politischen Spannungen könnten zu einer nachlassenden Nachfrage aus dem Ausland führen. Eine Auktion zweijähriger Schuldpapiere ging aber relativ geräuschlos über die Bühne.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.28 Uhr EUR/USD 1,1683 +0,0% 1,1683 1,1694 EUR/JPY 129,90 -0,0% 129,91 130,01 EUR/CHF 1,1603 -0,1% 1,1610 1,1618 EUR/GBR 0,8885 -0,0% 0,8889 0,8897 USD/JPY 111,19 -0,0% 111,21 111,19 GBP/USD 1,3149 +0,0% 1,3143 1,3143 Bitcoin BTC/USD 8.323,80 +1,0% 8.244,43 8.161,33

Unter Schwankungen seitwärts ging es beim Euro-Dollar-Paar, nachdem sich am Vormittag gute und weniger gute Einkaufsmanagerindizes aus Europa die Waage hielten. Die entpsrechenden Daten aus den USA fielen auf hohem Niveau wenig verändet aus und bewegten kaum. Die Gemeinschaftswährung ging zuletzt in den USA knapp unter 1,17 Dollar und damit leicht unter dem Stand des Vorabends um. Der ICE-Dollarindex ermäßigte sich um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,74 70,46 +0,3% 0,22 +18,6% Brent/ICE 73,92 73,44 +0,7% 0,48 +14,5%

WTI-Öl gewann 0,9 Prozent auf 68,52 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 73,44 Dollar. Befeuert wurden die Ölpreise von den jüngsten wechselseitigen Drohungen zwischen dem Iran und den USA. Analysten verwiesen auf Aussagen des iranischen Außenministers Bahram Qassemi, wonach der Iran mit Vergeltung gedroht habe, sollten die USA die Ölexporte des Landes blockieren. Auch das chinesische Programm zur Wirtschaftsförderung stützte, weil es für eine erhöhte Ölnachfrage sorgen könnte. Im späten Geschäft zogen die Kurse noch einmal etwas an, nachdem die Vorratsdaten des Branchenverbands API deutliche Rückgänge bei Öl und Benzin zeigten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,15 1.224,56 +0,0% +0,59 -6,0% Silber (Spot) 15,48 15,46 +0,1% +0,02 -8,6% Platin (Spot) 835,45 833,50 +0,2% +1,95 -10,1% Kupfer-Future 2,80 2,80 -0,1% -0,00 -16,0%

Gold legte um 0,1 Prozent auf 1.225 Dollar je Feinunze zu und wehrte damit die Attacke auf die 1.220er Marke ab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will die Federführung bei den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel künftig selbst übernehmen. Sie werde die weiteren Verhandlungen leiten, der bislang dafür zuständige Brexit-Minister werde sie dabei vertreten, erklärte May.

POLEN

Der polnische Senat hat in der Nacht zum Mittwoch für ein umstrittenes Gesetz zur Wahl eines neuen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs gestimmt. Nach der Abstimmung riefen Senatoren der Opposition "freie Gerichte", "freies Polen". Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten rund tausend Menschen.

USA/RUSSLAND

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wollen nach Angaben des Kreml ihre "nützlichen Kontakte" weiterführen. "Während ihres Treffens in Helsinki haben sich die Präsidenten darauf verständigt, dass diese nützlichen Kontakte fortgeführt werden sollten", sagte der außenpolitische Berater im Kreml, Juri Uschakow.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Die US-Regierung will den vom Handelskonflikt mit China und anderen Staaten betroffenen US-Landwirten mit einem Milliardenzuschuss von 12 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Agrarminister Die Hilfen sollen unter anderem an Sojafarmer fließen, die von erhöhten chinesischen Einfuhrzöllen betroffen sind.

WÄHRUNGSPOLITIK CHINA

Der IWF hat sich von dem Vorwurf von US-Präsident Donald Trump distanziert, China betreibe "illegale Währungsmanipulation". Es gebe "keine Belege" für derartige Eingriffe Pekings, sagte IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld.

DEUTSCHE BANK

hat im zweiten Quartal weniger verdient als im Vorjahr. Nach Steuern und Anteilen Dritter erzielte die Bank einen Gewinn von 361 nach 447 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Bei der laufenden Restrukturierung sieht sich die Bank auf einem guten Weg, die bereinigten Kosten gingen weiter zurück. Die Deutsche Bank bestätigte die in der vorigen Woche vorzeitig veröffentlichten Eckdaten, mit denen das Institut den Markt positiv überrascht hatte. Die bereinigten Kosten fielen um 1 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Die Erträge blieben im zweiten Quartal mit 6,6 Milliarden Euro weitgehend stabil. Allerdings waren hierfür auch Sondereffekte verantwortlich.

MORPHOSYS

hat Jennifer L. Herron zur Präsidentin der MorphoSys US Inc und Executive Vice President Global Commercial mit Wirkung ernannt. In der neu geschaffenen Position soll sie den Aufbau der US-Tochtergesellschaft verantworten.

SILTRONIC

hat seine Jahresziele nach einem starken zweiten Quartal leicht angehoben und rechnet nun mit einem Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge von circa 40 Prozent. Bislang hatte Siltronic deutlich über 1,3 Milliarden Euro und "nahe 40 Prozent" in Aussicht gestellt. Der Umsatz im Berichtsquartal stieg um 27,6 Prozent auf 361,3 Millionen Euro. Getrieben durch höhere Durchschnittspreise stieg die Profitabilität deutlich. So verdoppelte sich das EBITDA auf 146 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 40,4 Prozent von 25,7 Prozent. Unterm Strich verdiente das Unternehmen 98 Millionen Euro.

DWS

hat auch im zweiten Quartal mit Nettomittelabflüssen und einem deutlichen Gewinnrückgang zu kämpfen gehabt. Für das Gesamtjahr zeigte sich die Tochter der Deutschen Bank pessimistisch. Es sei unwahrscheinlich, 2018 das Jahresziel beim Nettomittelaufkommen zu erreichen. Das mittelfristige Ziel von Nettomittelzuflüssen in Höhe von 3 bis 5 Prozent wurde jedoch bestätigt. Im ersten Halbjahr wurden netto 12,6 Milliarden Euro abgezogen, auf das zweite Quartal entfielen 4,9 Milliarden Euro. Die bereinigten Erträge sanken um 14 Prozent auf 576 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sank um 40 Prozent auf 149 Millionen Euro.

SAF-HOLLAND

baut den Softwarebereich mit einer kleineren Übernahme in Großbritannien aus und übernimmt knapp 70 Prozent der Anteile am Logistikdienstleister Axscend. Den Kaufpreis bezifferte SAF-Holland auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

BAADER BANK

ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Für das Gesamtjahr erwartet die familiengeführte Investmentbank einen im Rahmen der Planungen liegenden Gesamtverlauf. Vor Steuern ergab sich nach HGB ein Verlust von 1,56 Millionen Euro, im Vorjahr war es noch ein Gewinn von 2,96 Millionen. Der operative Gewinn brach auf 453.000 Euro von 5,85 Millionen ein.

LVMH

hat im ersten Halbjahr vom Modegeschäft profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig gesteigert. Sorgen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Nachfrage gut betuchter Kunden dämpfen könnte, wurden damit beiseite geschoben. LVMH steigerte die Umsätze um ein Zehntel auf 21,8 Milliarden Euro, den Nettogewinn um 41 Prozent auf 3 Milliarden Euro.

STMICROELECTRONICS

hat im zweiten Quartal dank einer starken Geschäftsentwicklung in allen Produktgruppen den Nettogewinn um 73 Prozent gesteigert. Er kletterte auf 261 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 2,27 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal soll der Umsatz um etwa 10 Prozent steigen, die Bruttomarge etwa 40 Prozent betragen, plus/minus 200 Basispunkte.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal leicht zugelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Wie bereits vergangene Woche vorab veröffentlicht steigerte der Telekomkonzern die Erlöse leicht und verdiente operativ etwas mehr. Unter dem Strich brach der Gewinn allerdings ein um rund die Hälfte auf 58 Millionen Euro. Grund war eine Markenwert-Abschreibung.

FORD

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

führt seine Aktivitäten rund um das selbstfahrende Auto in einer neu gegründeten Tochter namens Ford Autonomous Vehicles LLC zusammen und will bis 2023 insgesamt 4 Milliarden US-Dollar in den Bereich stecken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.