Die Zahl der Menschen, die in Städten leben, wächst rasant - momentan präferieren 74 % der deutschen Bevölkerung den urbanen Lebensstil, in OECD-Länder sind es sogar 80 % (World Bank, 2012). Experten sagen voraus, dass 2050 weitere 2,9 Milliarden Menschen in Städten wohnen, dies wird dann 70 % der Weltbevölkerung entsprechen.

Smartphones gehören mittlerweile zum Alltag selbstverständlich dazu. Aber das war erst der Anfang: schrittweise werden Autos, Häuser und letztendlich ganze Städte smart. Doch was bedeutet das? Durch intelligente Systeme, die miteinander vernetzt sind und relevante Daten austauschen, können Anlagen auf gegebene Situationen intelligent - also bestmöglich, ohne das Eingreifen einer Person - reagieren. So lassen sich zum Beispiel Fahrzeuge sicherer machen und insgesamt die Verkehrssteuerung optimal organisieren. Etwa dadurch, dass nicht die sinnvolle Umfahrung von Staus als Ziel anvisiert wird, sondern die Koordination des Verkehrsaufkommens logisch im Sinne der Stauvermeidung ...

