Der von den Goldmännern der US-Investmentbank Goldman Sachs ausgelöste Kaufrausch führt die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) in neue Sphären. Plötzlich rückt die 200-Euro-Marke - das ausgegebene Kursziel von Goldman Sachs - in greifbare Nähe.

Hätten Sie es gewusst? Was die Performance betrifft, macht der Wirecard-Aktie keiner so schnell was vor. Fast +170% stieg der TecDax-Highflyer in den vergangenen 52 Wochen auf über 160 Euro. Das gelang keinem anderen Titel im Technologie-Index. Die restlichen 40 Euro pro Aktie sollen nach Überzeugung von Goldman Sachs nun folgen …

