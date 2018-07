Andritz erhielt von AB Hilmer Andersson den Auftrag zur Lieferung eines Universal Shredders FRP (Einwellenzerkleinerer) für dessen Sägewerk in Lässerud, Schweden. Der FRP-Zerkleinerer wird Holz- sowie Schnittabfälle aus dem Sägewerk verarbeiten, die schließlich als Biomasse für die Wärmeerzeugung verwendet werden. Die Inbetriebnahme des neuen Zerkleinerers ist für den Herbst 2018 geplant. Der Andritz-Einwellenzerkleinerer vom Typ FRP2500X verarbeitet das Material in nur einem Schritt zur erforderlichen Partikelgröße von 60 mm und schneidet sogar riesige Baumstämme in handliche Stücke.

