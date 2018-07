DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Markterwartungen übertroffen und die Gewinnprognose für 2018 angehoben. Der Umsätze sanken aber auf Jahressicht trotz eines Beitrages von Time Warner. Die Gesellschaft verbuchte in der abgelaufenen Periode einen Gewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar oder 81 Cent je Aktie. Vor Jahresfrist hatte das Unternehmen lediglich 3,9 Milliarden Dollar oder 63 Cent je Titel verdient. Auf bereinigter Basis betrug der Nettogewinn 91 Cent je Aktie nach 79 Cent im Vorjahresquartal.

Der Erlöse sanken auf 39 Milliarden nach zuletzt 39,8 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2017. Damit setzte AT&T aber noch immer mehr als vom Markt erwartet um. Denn Analysten hatten im Konsens einen bereinigten Überschuss je Aktie von 87 Cent bei Umsätzen von 38,6 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Das Mobilfunkgeschäft verbesserte das operative Ergebnis auf 4,98 Milliarden nach zuvor 4,74 Milliarden Dollar. Das Satelliten-TV-Geschäft verlief dagegen schwach. Der Konzern erhöhte indes seinen adjustierten Gewinnausblick auf Konzernebene für 2018 auf den oberen Rand der Spanne und damit auf 3.50 Dollar je Aktie, Analysten hatten im Konsens bislang mit einem Überschuss von 3,39 Dollar gerechnet.

In den Quartalszahlen verbucht sind bereits 16 Geschäftstage von Time Warner. Die Übernahme des Unternehmens wurde am 14. Juni abgeschlossen. Im Handel spricht man daher von einer verworrenen Situation bei den Geschäftszahlen. Die Aktie verlor nachbörslich zunächst 1,2 Prozent auf 31,30 Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.816,40 -0,16% Nikkei-225 22.602,95 +0,41% Hang-Seng-Index 28.847,95 +0,65% Kospi 2.271,68 -0,37% Shanghai-Composite 2.901,81 -0,13% S&P/ASX 200 6.244,90 -0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit guten Vorgaben aus Übersee geht es an den meisten Börsen in Ostasien am Mittwoch nach oben. Zu den wenigen Ausnahmen gehört die australische Börse, nachdem heimische Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen sind. In Japan profitieren die Aktienkurse davon, dass sich der Yen zum Dollar stabil zeigt. Gesucht sind die Aktien der Stahlhersteller JFE Holdings und Nisshin Steel, die um 3,6 und 2,7 Prozent vorrücken. Mitsubishi Motors fallen dagegen um 3,8 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen des Automobilkonzerns die Erwartungen übertroffen hatten. Die Aktie hat in den zurückliegenden drei Monaten aber um über 15 Prozent zugelegt. Die Aktien des japanischen Pharmaherstellers Eisai verbessern sich im Windschatten ihres US-Entwicklungspartners Biogen um 2,5 Prozent. Biogen hatte am Dienstag, als die japanische Börse schon geschlossen war, gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Eisai entwickelt gemeinsam mit Biogen ein Medikament zur Behandlung von Alzheimer. In China profitieren die Aktienkurse erneut von den höheren Infrastrukturausgaben, die der chinesische Staatsrat am Montag angekündigt hat. Gekauft werden abermals Aktien von Unternehmen, die Nutznießer des Förderprogramms der Regierung sein dürften. Dazu gehört der Zementhersteller Anhui Conch Cement, dessen Aktie in Hongkong um 0,5 Prozent steigt. Spekulationen auf eine Lockerung der regulatorischen Vorgaben geben dagegen den Aktien der Banken Auftrieb. China Construction Bank gewinnen 0,8 Prozent und ICBC 0,7 Prozent. Die Aktie des Chemiekonzerns LG Chem, der unter anderem Akkus für Elektrofahrzeuge herstellt, springt in Seoul um 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen gute Quartalszahlen vorgelegt hat.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Texas Instruments reagierte mit einem Rückgang um 0,6 Prozent auf die Quartalszahlen (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr). Die Zahlen stellten keine wirkliche Überraschung mehr dar, denn das Unternehmen hatte schon in der vergangenen Woche vorläufige Daten veröffentlicht. Besser kamen die Zahlen von SLM Corp an, besser bekannt als Sallie Mae. Die Aktie der Bank, die auf die Vergabe von Studentenkrediten spezialisiert ist, stieg um 4,3 Prozent. Der Kurs von Teradyne sprang um 9 Prozent nach oben. Der Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren hatte zwar im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.241,94 0,79 197,65 2,11 S&P-500 2.820,40 0,48 13,42 5,49 Nasdaq-Comp. 7.840,77 -0,01 -1,11 13,58 Nasdaq-100 7.406,25 0,47 34,47 15,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 779 Mio 668 Mio Gewinner 1.344 1.258 Verlierer 1.609 1.682 Unverändert 125 140

Etwas fester - Die Berichtssaison lieferte die entscheidenden Impulse, denn das zweite Quartal lief bei der großen Mehrheit der Unternehmen rund. Bislang übertrafen 91 Prozent aller Unternehmen die Gewinnerwartungen, 75 Prozent schafften das beim Umsatz. Alphabet kletterten um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch, zogen aber nur zeitweilig den gesamten Technologiesektor mit nach oben. Die Google-Mutter hatte trotz einer heftigen EU-Kartellstrafe die Markterwartungen klar übertroffen. Im Schlepptau stiegen Facebook um 1,8 und Amazon um 1,5 Prozent. Der Nasdaq-Composite markierte beflügelt durch Alphabet ein Allzeithoch, ehe er von Gewinnmitnahmen ins Minus gedrückt wurde. Eli Lilly übertraf die Markterwartung, worauf die Aktie um 5 Prozent zulegte. United Technologies hob den Ausblick an, was für ein Kursplus von 3,8 Prozent sorgte. Für Verizon ging es nach einem Zahlenausweis über der Markterwartung um 1,5 Prozent nach oben. Ebenfalls gut kamen Geschäftszahlen und Ausblick von 3M an. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. Whirlpool brachen um 14,5 Prozent ein, weil Sonderbelastungen und höhere Kosten das Unternehmen zu einer Gewinnwarnung. zwangen. Deere zogen um 3,2 Prozent an. Sie profitierten von Trumps Plänen, Subventionen in die Landwirtschaft zu pumpen, um die Folgen der Gegenzölle auf US-Agrarerzeugnisse zu dämpfen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 0,9 2,63 143,5 5 Jahre 2,82 -0,5 2,82 89,4 10 Jahre 2,95 -0,7 2,96 50,6

Anleihen erholten sich nur moderat nach ihrem kräftigen Einbruch am Vortag. Neben den Spekulationen über die japanische Geldpolitik werden US-Renten derzeit auch von Sorgen belastet, die politischen Spannungen könnten zu einer nachlassenden Nachfrage aus dem Ausland führen. Neben Russland wird dabei immer wieder China genannt - das Land ist eines der größten Gläubiger der USA. Eine Auktion zweijähriger Schuldpapiere war aber relativ geräuschlos über die Bühne gegangen und stützte den Rentenmarkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1686 +0,0% 1,1683 1,1690 -2,7% EUR/JPY 129,94 +0,0% 129,91 129,99 -3,9% EUR/GBP 0,8885 -0,0% 0,8889 0,8915 -0,1% GBP/USD 1,3151 +0,1% 1,3143 1,3113 -2,7% USD/JPY 111,21 +0,0% 111,21 111,20 -1,2% USD/KRW 1125,34 -0,3% 1128,66 1134,03 +5,4% USD/CNY 6,7918 +0,0% 6,7914 6,8156 +4,4% USD/CNH 6,8007 -0,2% 6,8111 6,8290 +4,4% USD/HKD 7,8459 -0,0% 7,8467 7,8461 +0,4% AUD/USD 0,7403 -0,2% 0,7421 0,7383 -5,3% NZD/USD 0,6801 -0,1% 0,6806 0,6792 -4,2% Bitcoin BTC/USD 8.382,28 +1,7% 8.244,43 7.998,84 -38,6%

Wenig Bewegung zeigte sich im Euro-Dollar-Paar. Die Gemeinschaftswährung ging knapp unter 1,17 Dollar und damit leicht unter dem Stand des Vorabends um. Beim Euro hielten sich gute und weniger gute Einkaufsmanagerindizes die Waage. Der ICE-Dollarindex ermäßigte sich um 0,1 Prozent.

Der australische Dollar gibt am Mittwoch nach, nachdem heimische Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen sind. Eine Zinserhöhung durch die australische Notenbank dürfte mit den Daten vorerst vom Tisch sein, heißt es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,78 68,52 +0,4% 0,26 +16,4% Brent/ICE 73,98 73,44 +0,7% 0,54 +14,6%

WTI-Öl gewann 0,9 Prozent auf 68,52 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 73,44 Dollar. Befeuert wurden die Ölpreise von den jüngsten wechselseitigen Drohungen zwischen dem Iran und den USA. Analysten verwiesen auf Aussagen des iranischen Außenministers Bahram Qassemi, wonach der Iran mit Vergeltung gedroht habe, sollten die USA die Ölexporte des Landes blockieren. Auch das chinesische Programm zur Wirtschaftsförderung stützte, weil es für eine erhöhte Ölnachfrage sorgen könnte. Im späten Geschäft zogen die Kurse noch einmal etwas an, nachdem die Vorratsdaten des Branchenverbands API deutliche Rückgänge bei Öl und Benzin zeigten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,30 1.224,56 +0,1% +1,74 -5,9% Silber (Spot) 15,51 15,46 +0,4% +0,06 -8,4% Platin (Spot) 837,65 833,50 +0,5% +4,15 -9,9% Kupfer-Future 2,80 2,80 -0,0% -0,00 -16,0%

Gold legte um 0,1 Prozent auf 1.225 Dollar je Feinunze zu und wehrte damit die Attacke auf die 1.220er Marke ab.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

POLITIK USA

Die US-Regierung will den vom Handelskonflikt mit China und anderen Staaten betroffenen US-Landwirten mit einem Milliardenzuschuss unter die Arme greifen. Agrarminister Sonny Perdue sagte am Dienstag in Washington, die Subventionen

FIAT CHRYSLER

Nach dem plötzlichen Ausfall von CEO Sergio Marchionne hat sich der größte Aktionär für Fiat Chrysler als weiterhin unabhängigen Konzern ausgesprochen. Die Unterstützung für den Business Plan 2018 bis 2022 sei ungebrochen, ebenso wie das Bekenntnis zur Unabhängigkeit von Fiat Chrysler, teilte John Elkann dem Wall Street Journal mit. Elkann ist CEO der Exor NV, die 29 Prozent an der Fiat Chrysler Automobiles NV hält.

TEXAS INSTRUMENTS

steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 4 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn legte um ein Drittel auf 1,41 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,40 Dollar. Die Bruttomarge rückte auf 65,2 von 64,3 Prozent vor. Im laufenden Quartal rechnet Texas Instruments mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 bis 1,63 US-Dollar bei einem Umsatz von 4,11 bis 4,45 Milliarden Dollar. Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von 1,48 Dollar bei Erlösen von 4,27 Milliarden Dollar.

UBER

Nach einem tödlichen Unfall will Uber die Testfahrten seiner selbstfahrenden Autos im "manuellen Modus" wieder aufnehmen. Ein Experte am Steuer solle das Auto bei den Tests die ganze Zeit über "manuell kontrollieren", erklärte der US-Fahrdienst am Dienstag. In den kommenden Monaten sollen demnach auch wieder Tests des Selbstfahr-Systems beginnen.

