MADRID (Dow Jones)--Banco Santander hat im zweiten Quartal aufgrund von Integrationskosten für den Erwerb des spanischen Wettbewerbers Banco Popular und negativer Währungseffekte weniger verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Gewinn sank im Quartal um 3 Prozent auf 1,70 Milliarden Euro, teilte die spanische Bank mit. Darin enthalten sind 300 Millionen an Kosten für die Integration von Banco Popular, die Santander im vergangenen Jahr erwarb. Bereinigt um diesen Posten stieg der Gewinn um 14 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Die Bank hatte zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt, dass sie eine jährliche Belastung in dieser Größenordnung bis 2019 erwarte. Währungsbereinigt stieg der Gewinn um 28 Prozent.

Die Nettozinserträge betrugen 8,48 Milliarden Euro im Quartal, der Bruttoertrag blieb stabil bei 12,01 Milliarden. Die Risikovorsorge fiel um 12 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug der Rückgang 1 Prozent.

Die Kernkapitalquote CET1 sank auf 10,8 Prozent von 11,0 Prozent im Vorquartal. Die Bank betonte, sie sei auf Kurs für ihre Gesamtjahresziele bei den Kapitalquoten sowie bei der prozentual zweistelligen Steigerung des Gewinns je Aktie.

Im Quartal hat die Bank nach eigener Einschätzung trotz starken Gegenwindes von der Währungsseite die bereinigten Umsätze stark gesteigert und die Kreditqualität verbessert. Starkes Wachstum in Brasilien, Spanien, Mexiko und den USA habe das herausfordernde Marktumfeld in anderen Regionen mehr als kompensiert.

Die Bank teilte auch mit, dass sie aufgrund der geringen Handelsvolumina ein Delisting von den Börsen in Argentinien, Brasilien, Portugal und Italien anstrebt. An der mexikanischen Börse will die Bank in das Segment für ausländischen Unternehmen aufgenommen werden.

