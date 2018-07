Wisekey habe das Recht, das Fälligkeitsdatum um ein Jahr auf den 16. Januar 2021 zu verschieben und zahlt für diese Verlängerung eine nicht näher bezifferte Gebühr, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heisst. Exworks behält weiter zudem das Recht, das Darlehen wie auch Zins- oder Gebührenzahlungen in B-Aktien von Wisekey ...

Den vollständigen Artikel lesen ...