Fundamental: Geopolitische Krisen rückten zuletzt beim Ölpreis erneut in den Fokus. Die Ölpreise zogen infolgedessen wieder an. Das US-Öl der Sorte WTI wurden angetrieben von den Drohungen zwischen dem Iran und den USA. Analysten verwiesen auf Aussagen des iranischen Außenministers Bahram Qassemi, wonach der Iran mit einer Vergeltung gedroht habe, sollten die USA die Ölexporte ihres Landes tatsächlich blockieren. Auch Chinas Programm zur Wirtschaftsförderung trieb die Ölpreise nach oben. Die Rohöllagerbestände stehen nun am Mittwoch auf der Agenda. Die API-Daten meldeten schon am Dienstag einen Rückgang um 3,2 Millionen Barrel. Technisch: Nachdem der Ölpreis der US-Sorte WTI Anfang Juli ein Hoch bei 75,26 Euro erreicht hatte, gaben die Notierungen in schneller Folge bis zur Unterstützung ...

