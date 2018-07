Die Allianz hat Mitte Juni viel Federn gelassen, was für diese Aktie nicht gerade normal ist und unser Trade hat seinerzeit nicht funktioniert. Das Tief wurde bei 170,12 Euro markiert und seither sehen wir einen kleinen Aufwärtstrend der zunächst bis in den Bereich von 180,00 Euro nach oben führte bevor die Aktie nach einer kurzen Seitwärtsbewegung mit dem üblichen Auf und Ab im Anschluss bis zum Widerstand bei 185,00 Euro anstieg. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...