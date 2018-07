Der Immobilienboom hat dem Bauhauptgewerbe einen Rekord-Mai beschert. Bei Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern gingen Aufträge im Wert von 7,0 Milliarden Euro ein. Das waren 10,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Mai, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bereinigt um Preissteigerungen und die Zahl der Arbeitstage lagen die Bestellungen um 8,6 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. In den ersten fünf Monaten stieg der Ordereingang im Bauhauptgewerbe um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum./mar/DP/jha

