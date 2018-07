Die Aktionäre der an der Wiener Börse notierten De Raj Group AG stimmten auf der Hauptversammlung mit einstimmigen Mehrheiten den Beschlussvorlagen der Tagesordnung zu. Die Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat und bestätigten den bestehenden Aufsichtsrat durch Wiederwahl für die kommenden fünf Jahre. Herr Devarajah C. Navaratnam wurde als weiteres und viertes Mitglied des Aufsichtsrats ebenfalls für die kommenden fünf Jahre gewählt. Im Anschluss an die heutige HV wurden auf der konstituierenden Sitzung des "neuen" Aufsichtsrats Alexander De Raj einstimmig zum Vorsitzenden und Renata De Raj einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market...

