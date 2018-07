Der Umsatz stieg um 8 % auf 3,389 Mrd. Franken. Der Gewinn stieg auf 211 Mio. Franken von 153 Mo. Franken im Jahr zuvor. Clariant äusserte sich zuversichtlich, 2018 in lokalen Währungen wachsen und die bereinigten Margen steigern zu können. Die Ziele bestätigte das Management. Es strebt eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 16 und 19 % an. Für das erste Halbjahr bezifferte die Firma den Wert auf 15,5 %.



Zur Zusammenarbeit mit dem Großaktionär Sabic machte Clariant keine Angaben. Details dazu waren für September in Aussicht gestellt worden. Der saudische Petrochemiekonzern hatte ein 25-prozentiges Aktienpaket von aktivistischen US-Investoren übernommen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info